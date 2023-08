Así luce Christian Nodal tras tratamiento para quitarse tatuajes de la cara Desde hace un tiempo, Christian Nodal inició un proceso para quitarse los tatuajes del rostro y que su bebita lo conozca sin ellos ¿cómo va? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Christian Nodal dio a conocer que esperaba su primer hijo junto a Cazzu todo fue motivo de celebración. Después, el cantante reveló que esperaba una nena y que quería que cuando naciera viera su cara sin tatuajes; por ello, comenzó un proceso para borrarse los grabados que tiene en su rostro. El proceso continúa y ahora queda al descubierto cómo van los avances del proceso del intérprete de "Botella tras botella" para quitarse los mencionados dibujos. Fue el propio compositor mexicano quien dio a conocer un video donde se puede apreciar su cara en su totalidad. Este audiovisual es para promocionar conciertos en Lima, Perú y Chile de su espectáculo Foraji2 Tour. Así, se puede apreciar al famoso en una alberca disfrutando del día y sol. Algunos de los tatuajes se ven menos nítidos, mientras otros parecen estar a punto de desaparecer. Christian Nodal Christian Nodal | Credit: Manny Hernandez/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De hecho, hace un tiempo, Nodal confesó que hacer este tratamiento no ha resultado tan fácil como pensaba. "A mí me dolió muchísimo más [quitarme los tatuajes] que ponérmelos. Lo bueno es que es menos tardado el dolor, me tardó como quince minutos; pero es muy doloroso, es un proceso muy doloroso y cansado", expresó en aquel momento. Christian Nodal Si bien no hay avances contundentes que hayan borrado por completo alguno de los grabados del autor del tema "De los besos que te di", se ve que van desapareciendo. Habrá que esperar para ver cómo queda Christian Nodal al término de su tratamiento y si su nenita nace cuando haya concluido.

