Ashley Graham, Amara, Francisca y otras famosas que han mostrado con orgullo su figura posparto Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería famosas orgullo posparto Credit: Instagram Durante el embarazo, el cuerpo de la mujer se transforma para albergar al bebé y alimentarlo tras dar a luz. Cada mujer vive y se recupera de este proceso de manera diferente pero son muchas las celebridades que comparten la normalidad de esta etapa con sus seguidores y muestran su nueva figura sin complejos. Empezar galería Ashley Graham Tres meses han pasado desde que la modelo diera a luz a sus gemelos y así se muestra ahora la barriga de Graham, con estrías rojas y grasa acumulada como se aprecia mejor en la segunda imagen. Toda una mamá trabajadora, la maniquí ha compartido estas escenas reales de su vida actual y ha dado las gracias a su cuerpo. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Francisca En julio del año pasado la conductora recibió el mayor regalo, su bebé Gennaro. Mes y medio después mostró esta estampa en la que afirmaba que volvía a hacer ejercicio para ponerse en forma y desde entonces ha ido compartiendo su vuelta a la normalidad y en febrero dejó de utilizar faja. 2 de 9 Ver Todo Amara La Negra La cantante de raíces dominicanas mostró la faja que está usando en este periodo posparto tres semanas después de dar a luz sus mellizas Sumajestad Royalty y Sualteza Empress De Los Santos por medio de cesárea. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Kylie Jenner A las semanas de dar a luz a su segundo hijo, del que aún no conocemos el nombre, la empresaria compartió esta tierna imagen en la que podemos ver su vientre algo más abultado de lo normal. La pequeña del clan Kardashian-Jenner ha reconocido que desde que fue mamá por segunda vez en febrero le está costando recuperar su figura. 4 de 9 Ver Todo Claudia Álvarez famosas orgullo posparto Credit: Instagram Claudia Álvarez Los mellizos de la mexicana nacieron de manera prematura en enero, pero se recuperaron como campeones. Ahora la actriz ha pasado unos días en la playa donde ha mostrado su vientre, plano de nuevo, pero con la línea alba todavía visible. 5 de 9 Ver Todo Stephanie Himonidis La conductora no quiso perderse el concierto de Camilo en octubre, dos meses después del nacimiento de su hijita Capri Blu y se vio estupenda en un minienterizo negro. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Natti Natasha En mayo de 2021 dio a luz a Vida Isabelle y su pareja, el productor puertorriqueño Raphy Pina compartía orgulloso este video apenas un mes después del nacimiento de la pequeña. 7 de 9 Ver Todo Fernanda Castillo La actriz mexicana dio a luz en enero de 2021 a su hijo Liam y tres meses después, y tras superar varios problemas de salud, la vimos disfrutar de unas merecidas vacaciones frente al mar con un sensual bikini. 8 de 9 Ver Todo Katy Perry famosas orgullo posparto Credit: Instagram Katy Perry Aunque han pasado casi dos años del nacimiento de su hija Daisy en agosto de 2020, el selfie que publicó la artista quedará para el recuerdo por mostrar a la perfección cómo es el cuerpo de la mujer cinco días después de dar a luz, con un sostén para sacarse leche y la cara de cansancio extremo incluidos. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Ashley Graham, Amara, Francisca y otras famosas que han mostrado con orgullo su figura posparto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.