Ashley Graham posa desnuda 4 meses después de dar a luz a sus gemelos La modelo plus size posó sin filtros y mostró con orgullo sus estrías delante de la cámara para protagonizar una campaña de ropa de una reconocida marca de fajas. ¡Mira cómo luce! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Agradecida de su cuerpo y orgullosa de sus estrías, la modelo plus size Ashley Graham posó desnuda para una campaña publicitaria con una reconocida marca de fajas, en el lanzamiento de una nueva línea de pantalones blancos. La influencer de 34 años, se asoció con Spanx para ser el rostro de esta nueva colección disponible en pantalones cortos de 4" y 6", Kick Flare y rectos ajustados al tobillo, que no dejan ver la ropa interior. En la valla publicitaria, Graham está sosteniendo una pieza de tela blanca donde solo se le ve la cara y el letrero, que dice: "Hay un desnudo de Ashley Graham debajo de esta tela". "Creo que nunca había estado desnuda en una valla publicitaria", le dijo a PEOPLE. "Estoy tratando de recordar, he estado modelando durante tanto tiempo, pero creo que nunca he estado desnuda". Sobre la colección de pantalones, Graham explicó que cada estilo es elástico, con un diseño sin cordones y tecnología oculta para "moldear la barriga" y ofrecer mayor comodidad y confianza. La tecnología es "Duradera. No tienes que preocuparte por tu ropa interior, o qué época del mes es, o qué estás comiendo ese día. Quiero decir, qué novedad". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La supermodelo estadounidense, dio la bienvenida a sus gemelos Roman y Malachi, con su esposo el director de cine Justin Ervin en enero pasado. La pareja tuvo a su primogénito Isaac a principios del 2020. "Me lo estoy tomando con calma", expresó. "Estoy volviendo lentamente al trabajo, y estoy eligiendo y eligiendo con mucho cuidado. No quiero sentirme abrumada por volver al trabajo".

