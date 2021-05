Los tratamientos sin cirugía que eliminan las preocupantes arrugas del “código de barras” El Dr. Campos nos explica cómo puedes decirle adiós a estas arrugas y rejuvenecer tu rostro. Por Laura Acosta Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El área alrededor de los labios es muy propensa a mostrar los signos del envejecimiento y nada es más molesto para muchas personas que esas finas arrugas que marcan la parte superior de los labios. Conocidas comúnmente como código de barras, se trata de arrugas verticales que no se pueden disimular y se ven a primera vista. Es por eso que le pedimos al doctor Daniel Campos que nos contara sobre los métodos que prometen eliminarlas. ¿Por qué salen? Esta zona esta llena de glándulas sebáceas y es fácil que se deshidrate ya que es un músculo que trabaja mucho y es normal que pierda elasticidad, tono y firmeza. Ciertos hábitos como el fumar, uso excesivo de absorbentes para beber o tocar instrumentos musicales de aire pueden contribuir a su aparición. Los labios son parte de la comunicación gestual, muestran carácter y se dice que es la segunda facción que más se modifica en nuestra vida, después de los ojos, ya que es de las que más movimientos realiza y es muy dinámica. ¿Cómo se pueden eliminar? Primero que todo hay que evitar que se formen, pero una vez formadas hay varias soluciones para eliminarlas o suavizarlas. Estos métodos se basan en rellenos dérmicos, toxina botulínica o filamentos de PDO. ¿Cómo es el método de los rellenos dérmicos? Este método consiste en rellenar cada una de las líneas de manera superficial con ácido hialuronico para disminuir su apariencia. No es la primera opción que presento a la mayoría de mis pacientes porque puede crear exceso de volumen a la parte superior del labio. En personas con líneas muy profundas y con pérdida sustancial de volumen puede ser una buena opción. ¿Cómo es el método de la toxina botulínica? Si bien el uso de la toxina botulínica o Botox está asociado con la eliminación de arrugas en la frente y patas de gallo, este tratamiento puede ser un excelente aliado para controlar el movimiento de los músculos alrededor de la boca y eliminar las líneas del código de barras. Además, esta técnica solo requiere una pequeña cantidad de Botox y puede incluso darles un levante suave a los labios. ¿Cómo es el método de los filamentos de PDO? Este tratamiento consiste en insertar finas fibras de polidioxanona o PDO alrededor de los labios para crear una red debajo de la piel que previene que se formen pliegues. Los resultados son inmediatos pero irán mejorando en los siguientes meses y mejorará la calidad de la piel del área al estimular la formación de colágeno y elastina. ¿Cómo se realizan? Generalmente se aplica anestesia tópica para asegurar la comodidad del paciente. En el caso de los rellenos dérmicos y el botox, ambos consisten en inyectar dichas sustancias en puntos muy específicos. Para los filamentos, su colocación consiste en insertar finas agujas en la piel las cuales traen cargadas las hebras de PDO. En cada tratamiento se pueden introducir de 10 a 20 hebras, aunque el tratamiento es individualizado a las necesidades del paciente. ¿Como es la recuperación? La recuperación es bastante corta y a las 24 horas ya podrás ponerte maquillaje. Puedes sentir alguna molestia o hinchazón que se irá a los pocos días. ¿Duran los resultados? Los efectos de los rellenos dérmicos y el Botox generalmente duran entre cuatro a seis meses. Los filamentos de PDO generalmente duran unos nueve a 12 meses pero la mayoría de los pacientes continúan viendo los beneficios del nuevo colágeno creado por varios meses después. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuánto cuesta? El uso de Botox es de las tres opciones la más económica y oscila entre $80 y $100 dólares. Los filamentos de PDO están entre $20 y $30 dólares por hebra. Los rellenos dérmicos están en el rango de los $600 a $700 dólares. Una última recomendación… Cualquiera de estos tres métodos puede ser una excelente solución para eliminar el tan odiado código de barras y rejuvenecer el área alrededor de los labios, pero, aunque parezcan sencillos, estos tratamientos médicos deben de ser realizados por un especialista con experiencia que te recomienda el tratamiento más adecuado para ti.

