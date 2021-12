Entérate por qué Armani ya no venderá ciertas piezas de lana La marca se une a cientos que dejan atrás la crueldad hacia los animales Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Giorgio Armani Desfile de moda de Giorgio Armani | Credit: Cedric Ribeiro/Getty Images Desde hace varios años, muchas marcas prestigiosas han tomado la decisión de no usar pieles exóticas en sus creaciones. Muchos consumidores han tomado conciencia al comprar productos de una manera que no solo sean libres de crueldad animal, sino que también respeten al medio ambiente. Casas de diseños como las de Gucci, Versace y Michael Kors han recurrido a otros materiales para reemplazar la piel de animales exóticos que por décadas usaron en sus piezas. En el 2016, el grupo Armani, cuyas icónicas marcas incluyen Giorgio Armani, Emporio Armani, EA7, y Armani Exchange, dejó atrás el uso de las pieles, pero ahora nos llega la noticia que darán otro paso hacia la eliminación de la crueldad. Tras conversaciones con PETA UK, la marca ya no utilizará lana angora en sus próximas colecciones. "PETA UK celebra la decisión de Armani de ampliar su política sin pieles para incluir la angora, y alienta a todos los diseñadores que la siguen usando a adaptarse a los tiempos que corren", expresó la vicepresidenta de Programas Internacionales de PETA UK Mimi Bekhechi en un comunicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De todas las lanas, la de angora es de las más dañinas al animal. "la mayoría de los conejos explotados por su angora son estirados sobre tablas y les arrancan el pelo", explicó. En otros casos, las herramientas que utilizan para esquilarlos dañan la piel sensible de los conejos. Varias cadenas de moda como Zara, Gap y H&M se han unido a la campaña de dejar atrás esta lana. Ahora solo queda esperar que otras marcas de lujo le sigan los pasos a Armani.

