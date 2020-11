Close

Los looks del nuevo video de Ariana Grande que están dando mucho de qué hablar La cantante estrena su nuevo video musical donde trajo de vuelta la tendencia de la época de los sesenta Por Yarely Aguilar Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¿Ya viste el nuevo video de Ariana Grande? La joven cantante sigue causando sensación con el video de la canción "positions", que pertenece su sexto álbum, que lleva el mismo nombre. En menos de una semana, el video ya cuenta con más de 61 millones de visitas en Youtube. En este nuevo proyecto, la cantante aparenta ser la presidenta de los Estados Unidos y cautiva con varios looks inspirados en el estilo de la época de los sesenta. No cabe duda de que la cantante de 27 años es todo un ícono de estilo, no solo por su ya legendaria cola de caballo, sino también su maquillaje y los maravillosos atuendos que todos quieren copiar. La trendsetter no se hizo esperar y compartió con sus más de 205 millones de seguidores en Instagram todas las fotos de sus cambios de look creados por su estilista, Mimi Cruttell. ¡Te fascinarán! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Ariana Grande Instagram La estadounidense logró un look muy elegante pero sexy a la vez con este diseño de Lanvin. Este look de chaqueta color crema con estampado a cuadros, diadema con lazo oversized y mini falda, la hicieron ver muy sofisticada. Image zoom Credit: Ariana Grande Instagram ¡Es hora de sacar las mallas del clóset! Unos de los looks más comentados por sus fans, fue este de de blusa strapless, mini falda, mallas negras y el peinado icónico que la caracteriza. Image zoom Credit: Ariana Grande Instagram Este coqueto conjunto de dos piezas, de Balmain, dejó ver los espectaculares abdominales de la cantante Image zoom Credit: Ariana Grande Instagram Un toque de color para la "presidanta" no le cae nada mal. Nos gustó mucho este coqueto conjunto. Image zoom La joven mostró su envidiable cintura con un corsé blanco con transparencias y encaje de Dion Lee, que combinó con shorts de Paco Rabanne y tacones blancos de plataforma, de Gucci. Image zoom Credit: Ariana Grande Instagram ¿Quién dijo que las capas no pueden lucir sexy? Este look de Lanvin, demuestra que sí. Image zoom Credit: Ariana Grande Instagram Las boinas siempre serán el accesorio perfecto para resaltar cualquier atuendo. Pero no podemos negar que este vestido tipo capa con aire reto, luce bien con lo que sea. No cabe duda de que la cantante tiene un gusto exquisito y cada uno de estos looks es una prueba de ello. Después de habernos transportado a la época de los sesenta con cada una de estas imágenes, ¿con cuál te quedas?

