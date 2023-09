Ariana Grande se sincera sobre el abuso de rellenos y bótox: "Paré con 25 años porque me parecía demasiado" La cantante de 30 años, visiblemente emocionada, reconoció que usaba el maquillaje como un disfraz y que ahora desea apreciar sus arrugas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ariana Grande sincera uso botox rellenos Credit: YouTube/Vogue Ariana Grande ha vuelto a recurrir a las redes sociales para sincerarse con sus seguidores. El pasado abril, la cantante hizo frente a las críticas a su cuerpo a través de TikTok, poniendo un alto al bullying cibernético que sufría y respondiendo a los que decían que su cuerpo no se veía saludable. La también actriz, afirmó entonces: "Creo que eres bello sin importar lo que estés pasando, sin importar el peso, sin importar cómo te gusta maquillarte, sin importar que procedimientos cosméticos te has hecho o no". Ariana Grande sincera uso botox rellenos Credit: Trae Patton/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images Ahora, de la mano de Vogue, la ganadora del Grammy, quien se separó recientemente de Dalton Gómez con quien estuvo casada dos años, ha hablado si filtros sobre el uso de rellenos y Bótox en un video en el que la artista comparte su rutina de cuidado de la piel y maquillaje. Frente al espejo, con un coqueto top lencero de color champagne, y su cabello, ahora rubio, recogido en una clásica coleta alta pulida, la cantante de Save your tears, usa su propia línea de productos r.e.m beauty, entre otros cosméticos, antes de pintar su icónico delineado de gata. "Mi relación con la belleza ha cambiado mucho a lo largo de los años, sobre todo porque empecé muy joven", explica. "Exponerte a tantas voces a una edad tan temprana, sobre todo cuando todos tiene algo que decir… Es difícil distinguir lo que es valioso escuchar de lo que no. Pero con 17 no lo sabes". Sobre el uso de maquillaje, Grande compartió sentimientos que nos rompieron el corazón. "He usado el maquillaje como un disfraz, como algo tras lo que esconderme. Más y más pelo, más y mas grueso el delineado… y puede se bonito, todavía me gusta, lo aprecio, pero conforme me hago mayor ya no lo veo como algo tras lo que esconderse sino como una manera de expresarse". Relación con el bótox y los rellenos dérmicos Además, la cantante confirmó que en el pasado ha recurrido a los rellenos y al bótox para verse mejor. "Siendo totalmente transparente… he usado toneladas de relleno de labios y bótox a lo largo de los años. Paré en 2018 porque sentía que era demasiado. Sentía que me escondía", compartió visiblemente emocionada con lágrimas en los ojos. Con 30 años cumplidos el pasado junio y un filme en producción, la multifacética artista hizo referencia a cómo Audrey Hepburn y Marilyn Monroe son dos de sus iconos predilectos, y cómo ha cambiado su relación con la belleza desde que dejó de inyectarse. "Desde que dejé de usar rellenos y botox, quizá lo vuelva a hacer en el futuro no lo sé, pero ahora quiero ver mis merecidas líneas de expresión, de llorar, de reír… Espero que las arrugas de reír se hagan más y más profundas, y ría más y más", anotó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto al futuro, la diva lo tiene claro. "Envejecer puede ser algo precioso. ¿Puede que me haga un lifting en 10 años? ¡Puede! Pero son temas que deberíamos poder hablar [sin tapujos] si estamos hablando de secretos de belleza".

