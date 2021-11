¡Ariana Grande lanza su propio maquillaje! Aquí los detalles La cantante se une al mundo de la belleza con r.e.m beauty. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque ya habíamos visto a la cantante de 28 años lograr éxito con tres perfumes divinos, Ariana Grande sigue en el camino de empresaria de belleza con su último proyecto, r.e.m. beauty. La cantante anunció la marca hace solo un mes, pero de acuerdo a una entrevista con InStyle, empezó a crearla hace dos años y ha estado incorporando los productos a sus looks sobre el escenario. Ahora, la recién casada está lista para compartir la colección con sus fans. En esta primera etapa de la marca nombrada "r.e.m beauty capitulo uno: ultravioleta", veremos varios productos de maquillaje para los ojos. Entre ellos podrás encontrar un delineador liquido diseñado para crear un cat-eye tan fabuloso como el de Ariana y una paleta de sombras con seis tonos neutros muy chic. r.e.m. beauty, Ariana Grande Credit: Cortesía de r.e.m. beauty r.e.m. beauty, Ariana Grande Credit: Cortesía de r.e.m. beauty La línea también incluye varios labiales, entre ellos los dos favoritos de Grande: un lip stain y un brillo que da volumen. r.e.m. beauty, Ariana Grande Credit: Cortesía de r.e.m. beauty "Siempre he amado los lip stains porque nunca fallan", le explicó a InStyle. "Mi combinación preferida es el Practically Permanent Lip Stain Marker con el Utmost Important Pumping Gloss". r.e.m. beauty, Ariana Grande Credit: Cortesía de r.e.m. beauty SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La colección completa estará disponible exclusivamente por rembeauty.com el 12 de noviembre y seguramente se agotará en solo segundos.

