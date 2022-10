Ariana Grande dejó atrás el cabello oscuro y ahora es una rubia peligrosa La cantante sorprendió a sus más de 300 millones de seguidores con este nuevo look. ¿Te gusta? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando de celebridades se trata, los cambios de look siempre están de moda. Y es que para mantenerse vigentes tanto entre sus seguidores como en la industria en la que trabajan, necesitan estar constantemente cambiando. Es por eso que su cabello es una de sus mejores armas de trabajo, ya que pueden cortarlo o cambiarlo de de color para realizar un nuevo personaje, o simplemente para dar un cambio y lucir más frescas y modernas. Hace unos días Marjorie de Sousa decidió cambiar de look y ahora le tocó a Ariana Grande. La cantante sorprendió a sus más de 300 millones de seguidores cuando publicó una foto en la que aparece con un drástico cambio de look. Sabemos que Grande es conocida por su icónica cola de caballo y también por su color de cabello marrón oscuro. Es por eso que desató muchos comentarios al publicar una foto con su melena completamente rubia. "Arete nuevos", escribió en el pie de la publicación. De inmediato fueron muchos de sus seguidores y compañeros los que empezaron a elogiarla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y aunque estamos acostumbrados a verla con su melena oscura, tenemos que admitir que luce increíble con este tono rubio dorado. Nos encantaría verla con el cabello suelto pero sabemos que eso lo hace raramente y que seguramente saldrá en los próximos días con su acostumbrada cola de caballo. ¿Qué te parece el nuevo look de la cantante?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ariana Grande dejó atrás el cabello oscuro y ahora es una rubia peligrosa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.