El look del día - diciembre 16, 2022

Ariadne Diaz Credit: Instagram/Ariadne Diaz

Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención. La reina Letizia, Ariadne Díaz y Eiza González son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita?

Chiky Bombom

Chiky Bombom Credit: Instagram/Chiky Bombom

La presentadora mostró su esbelta figura con este ceñido jumpsuit rojo con cuello.

Eiza González

Eiza Gonzalez Credit: Phillip Faraone/Getty Images for Paramount Pictures

Para asistir a la premier de Babylon, la actriz eligió este elegante vestido negro con transparencias.

Ariadne Díaz

Ariadne Diaz Credit: Instagram/Ariadne Diaz

La actriz mexicana mostró su plano abdomen con este look de pantalón negro de terciopelo y crop top de manga larga.

Francisca

Francisca Credit: Instagram/Francisca

La presentadora está lista para las fiestas navideñas con este look rojo.

Galilea Montijo

Galilea Montijo Credit: Instagram/Galilea Montijo

La presentadora alborotó las redes cone este sexy vestido con estampado animal con abertura lateral, que combinó con botas negras de plataforma.

Lily Collins

Emily in Paris Credit: Jamie McCarthy/Getty Images for Netflix

Con sombrilla en mano y ataviada con este hermoso minivestido crema con lazos y zapatos de plataforma, llegó la actriz a la premier, en Nueva York, de Emily in Paris.

Margot Robbie

Margot Robbie Credit: Jesse Grant/Getty Images for Paramount Pictures

La actriz acaparó miradas en la premier de Babylon, con este sexy vestido negro con cuello halter y cutout, de Alaïa.

Reina Letizia

Reina Letizia Credit: Paolo Blocco/Getty Images

Fina y elegante lució su majestad con este vestido gris midi, que combinó con botas a la rodilla y un abrigo.

Reina Máxima de Holanda

Reina Maxima Credit: Dutch Press/The Grosby Group

Nos encantó este abrigo rojo vino tipo capa que llevó su majestad.

