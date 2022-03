El look del día - marzo 25, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ariadne Diaz, look del dia Credit: John Parra/Getty Images No te pierdas los looks más recientes de las famosas con los que nos han conquistado. Heidi Klum, Ariadne Díaz y Sherlyn son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Reina Letizia Reina Letizia, look del dia Credit: Pablo Cuadra/Getty Images Su majestad llegó a un evento ataviada con este look de palazzos negros de talle alto y una elegante camisa blanca con mangas tipo globo y detalles de encaje. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Sherlyn Sherlyn, look del dia Credit: Instagram/Shrelyn Con tremenda sonrisa y este sexy vestido negro con pronunciado escote, llegó la actriz a los estudios de Despierta América (Univision). 2 de 9 Ver Todo Camila Cabello Camila Cabello, look del dia Credit: Christian Vierig/GC Images Captamos a la cantante luciendo increíble con este fabuloso vestido negro con mangas tipo globo y cremalleras doradas. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Ariadne Díaz Ariadne Diaz, look del dia Credit: John Parra/Getty Images La actriz mexicana llegó a Despierta América (Univision), a promocionar su nuevo proyecto y para la ocasión eligió este jumpsuit rojo de un solo hombro que le sentaba de maravilla a su figura. 4 de 9 Ver Todo Christina Ochoa Christina Ochoa, look del dia La actriz de la serie Promised Land (Hulu), acaparó todas las miradas con este fabuloso vestido azul real de un solo hombro y abertura frontal. 5 de 9 Ver Todo Heidi Klum Heidi Klum, look del dia Credit: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for Eco-Age Increíble lució la modelo con este sexy y fresco vestido maxi con estampado floral y espalda al descubierto. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alessandra Ambrosio Alessandra Ambrosio, look del dia Credit: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for Eco-Age La modelo llegó a una velada íntima ataviada con este vestido negro de lentejuelas con abertura lateral y la espalda al descubierto. 7 de 9 Ver Todo Martha Hazas Martha Hazas, look del dia Credit: Juan Naharro Gimenez/Getty Images for Netflix) La talentosa actriz española llegó a un evento en Madrid con este femenino look de falda midi de encaje con corte en A y camisa blanca. 8 de 9 Ver Todo Naomi Watts Naomi Watts, look del dia Credit: 2022 Splash News/The Grosby Group Nos encantó esta blusa blanca con flor oversized que la actriz combinó con un pantalón negro de seda y zapatos de punta. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

