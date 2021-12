El look del día - diciembre 9, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ariadne Diaz, look del dia Credit: 2021 Eyepix Images/The Grosby Group No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Marlene Favela, Ariadne Díaz y Marimar Vega son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Kristin Davis Kristin Davis, look del dia Credit: KENA BETANCUR/AFP via Getty Images La actriz eligió este elegante traje azul marino con los hombros al descubierto de Jason Wu, para asistir a la premier de su nueva serie And Just Like That (HBO Max) 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Cynthia Nixon Cynthia Nixon, look del dia Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images Para llegar a la misma premier, en Nueva York, la actriz optó por este recatado, pero llamativo vestido naranja de John Rogers. 2 de 9 Ver Todo Marimar Vega Marimar Vega, look del dia Credit: 2021 Eyepix Images/The Grosby Group Hermosa lució la actriz mexicana con este look de pantalón de brillo y top con mangas abullonadas. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Marlene Favela Marlene Favela, look del dia Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images La actriz llegó a una fiesta en la Ciudad de México junto a su hija y bien abrigada con este look de pantalón de terciopelo, chaqueta a cuadros y botas a la rodilla. 4 de 9 Ver Todo Ariadne Díaz Ariadne Diaz, look del dia Credit: 2021 Eyepix Images/The Grosby Group La actriz llegó a una velada ataviada con este ceñido vestido negro con abertura frontal, que complementó con botines rojo vino y un moño alto. 5 de 9 Ver Todo Nicole Suárez Nicole suarez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet Sobria y elegante lució la presentadora de noticias con este vestido verde militar. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Reina Máxima de Holanda Reina Maxima, look del dia Credit: 2021 Dutch Press/The Grosby Group Como siempre, su majestad dio cátedra de elegancia y buen gusto con este atuendo. ¡Regia! 7 de 9 Ver Todo Clarissa Molina Clarissa Molina, look del dia Credit: Instagram/Clarissa Molina Este look monocromático hizo que la presentadora luciera muy cool. 8 de 9 Ver Todo Karina Banda Karina Banda, look del dia Credit: Cortesía Para regresar a los estudios de El gordo y la flaca (Univision), su antigua casa, la presentadora optó por este fabuloso vestido dorado. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - diciembre 9, 2021

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.