Ariadne Díaz sorprende con cambio de look: "Estoy libre y puedo hacer lo que quiera con mi imagen"

“Una mujer que se corta el pelo está por cambiar su vida”, decía la famosa diseñadora de alta costura francesa Coco Channel. Y no podía estar más en lo cierto. Y si no que se lo pregunten a Ariadne Díaz.

La actriz mexicana, que se encuentra viviendo una importante etapa de cambios a nivel profesional tras concluir su relación de exclusividad con Televisa, sorprendió recientemente a sus más de cuatro millones de seguidores de Instagram al compartir una imagen en la que se deja ver con un nuevo corte y color de cabello muy diferente a lo que había lucido hasta ahora.

La intérprete de 33 años dejó atrás su cabello oscuro para dar paso a una media melena rubia con la que logró causar sensación en las redes sociales.

“Amo cambiarme el look por muchas razones, la principal es porque significa que estoy libre y puedo hacer lo que quiera con mi imagen y la segunda porque pienso que la vida es muy corta como para no darnos el chance de jugar y vernos diferentes”, escribió en Instagram la protagonista de exitosas telenovelas como La doble vida de Estela Carrillo y La mujer del Vendaval junto a una foto en la que presume de su nuevo look.

“Te ves hermosa”, “te queda perfecto” o “mucho más moderna”, fueron algunos de los casi 2 mil comentarios que inundaron la publicación de la actriz.

Alejada del mundo de la actuación desde que protagonizó en 2018 la telenovela Tenías que ser tú, Ariadne se está tomando con mucha calma su vuelta a los foros de grabación.

La actriz, que se encuentra disfrutando al máximo su faceta como mamá, está a la espera de un proyecto que le permita salir de su zona de confort que son las telenovelas.

“Quiero hacer cosas distintas. Llevo 14 años haciendo telenovelas y las amo y estoy muy orgullosa de todo lo que hice y mis fans me conocen justamente por las telenovelas, pero quiero hacer series, quiero hacer películas, quiero hacer teatro. No me importa que me vea poquita gente, pero quiero hacer cosas que me reten, que me den nervios, que me den emoción, que tenga que estudiar, que me sienta nueva otra vez en ellas, como que no sepa cómo se hacen y reaprender muchas cosas”, se sinceraba meses atrás Ariadne.