¡Adiós rojo! Así luce Ariadne Díaz con su nuevo color de cabello La que fuera heroína de exitosas telenovelas como Llena de amor y La doble vida de Estela Carrillo nos dejó boquiabiertos con un este look otoñal, que resalta sus ojos y delicados rasgos. ¡Mírala! Dentro de las tendencias de color de cabello esta temporada de otoño se destacan las melenas luminosas y cálidas. Ariadne Díaz, quien había llevado el cabello en un tono rojizo ya por poco más de año, decidió unirse a esta moda y sorprender con un color mucho más oscuro y más sencillo de mantener. La protagonista de la telenovela Vencer la ausencia compartió un selfie en sus redes sociales con una amplia sonrisa y luciendo una gafas de sol marrón, un suéter de color crema y una pañoleta en el cuello que hacía juego con sus lentes. "En el aeropuerto de algún lugar", escribió Díaz junto a la fotografía en su cuenta de Instagram y donde se puede apreciar que ahora lleva un castaño oscuro y achocolatado en su larga cabellera, ideal para resaltar los rasgos. Las comentarios y elegidos de los internautas no se hicieron esperar: "Bonita", "maravillosa", "te ves hermosa", "la mujer más guapa del mundo", "amo cómo te ves en ese tono de pelo", "divina como siempre" son algunos de los mensajes que se leen en la publicación. Ariadne Díaz Ariadne Díaz Left: Credit: Instagram / Ariadne Díaz Right: Credit: Instagram / Ariadne Díaz SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien la actriz de exitosos melodramas como La doble vida de Estela Carrillo y Llena de amor no reveló dónde se encontraba en ese momento, los fans comenzaron a especular y preguntarle si estaba en Italia o Tijuana. Cabe mencionar que Díaz cambió su cabello a finales de septiembre: "Nuevo personaje, nuevo look", escribió en sus redes junto al video mostrando su antes y después. ¡Qué fabulosa!

