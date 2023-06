El look del día – junio 6, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ariadne Diaz Credit: IG/Ariadne Diaz Francisca, Jennifer López y Ariadne Díaz son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Ana Patricia Gámez Ana Patricia Gamez Credit: IG/Ana Patricia Gamez La presentadora dio lección de estilo primaveral con esta propuesta asimétrica muy femenina y sandalias a juego. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Andrea Meza Andrea Meza Credit: IG/Bendito Closet Style La exmiss Universo eligió un enterizo rosa y rojo muy chic que complementó con su cabello al natural. 2 de 8 Ver Todo Francisca Francisca Credit: IG/Francisca Presumió piernas en Despierta América con un minivestido al rojo vivo y tacones a juego. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Jennifer López Jennifer López Credit: Backgrid/The Grosby Group Le dio un toque atrevido a su look con una blusa larga con aberturas por delante y por atrás que eligió llevar con botas altas. 4 de 8 Ver Todo Ariadne Díaz Ariadne Diaz Credit: IG/Ariadne Diaz ¡Qué guapa! La actriz nos dejó boquiabiertas con este bikinazo verde con el cual mostró sus curvas envidiables. 5 de 8 Ver Todo Migbelis Castellanos Migbelis Castellanos Credit: IG/Migbelis Castellanos Maravilló en Enamorándonos con un minivestido negro de mangas acampanadas y su cabello en un estilo ondeado. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Paloma Cuevas paloma cuevas Credit: IG/paloma cuevas La novia de Luis Miguel derrochó glamour en Francia con un traje vaporoso en un tono azul pálido de su propia línea con la casa de moda Rosa Clara. 7 de 8 Ver Todo Eiza González Eiza Gonzalez Credit: IG/Eiza Gonzalez Disfrutó de la belleza natural de Nueva Zelanda con un conjunto comodo y casual de body negro y jean clasico. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

