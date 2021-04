Ariadne Díaz ¡ahora es pelirroja! La actriz mexicana sorprendió recientemente a sus seguidores con un cambio de look. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ariadne Díaz atraviesa una etapa de mucha libertad a nivel profesional en la que su imagen le pertenece únicamente a ella. Sin un contrato de exclusividad que la ate a una cadena de televisión, la actriz mexicana es ahora la única dueña de su destino. Y eso, unido al hermoso momento que vive en el terreno personal dedicada en cuerpo y alma a su hijo Diego, de casi 5 años, se refleja, sin duda, en la felicidad que irradian sus publicaciones de Instagram. Alejada de las telenovelas desde hace 3 años, la actriz volvió a sorprender recientemente a sus seguidores con un nuevo cambio de look que causó sensación en las redes sociales. La que fuera protagonista de exitosos melodramas como La malquerida y La doble vida de Estela Carrillo optó en esta ocasión por teñirse el cabello de rojo, un color que le sienta de maravilla, como prueban las diferentes imágenes que no tardó en compartir en Instagram. "Lady in red", escribió la actriz junto a su nuevo look. Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, entre ellas las de varias compañeras de profesión, como la también protagonista de telenovelas Angelique Boyer. "Me encanta cómo se te ve ese color. Te cambia un montón", opinó la actriz de origen francés. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El nuevo look de Ariadne generó miles de comentarios entre sus seguidores así como no hace muchos días lo hizo el prominente trasero que lució en bikini en otra de sus imágenes. Algunos, incluso, se atrevieron a compararla con la princesa Ariel de Disney. "¡Qué hermosa! Pareces Ariel", comentó una de sus seguidoras. Y es que, sin duda, la actriz se ve bellísima.

