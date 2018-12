Este vestido de $20 que lució Ariadna Gutiérrez es perfecto para tu próxima fiesta navideña

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

No se puede negar que esta es la época en que nos olvidamos un poco de los problemas y lo poco o mucho que tenemos en la cuenta de banco, y nos danos uno que otro gusto comprando ropa fabulosa. Y es que con tantas invitaciones sociales, no nos queda más que lucir regias a todas horas. Cuando de encontrar looks para las fiestas navideñas se trata, las famosas son la principal fuente de inspiración. Así que cuando encontramos a alguna famosa portando un look supercool, moderno y además que lo puedes encontrar en una tienda asequible. ¿En busca de un look para año nuevo o una fabulosa fiesta entre amigos? Este atuendo de Ariadna Gutiérrez puede ser tu salvación.

La querida exreina de belleza colombiana siempre luce impecable, ya sea con ropa casual o con los trajes que porta en su paso por importantes alfombras, así que son muchas las chicas que quieren lucir como ella. Recientemente la modelo eligió un vestido maxi con estampado de leopardo para ir a un evento en el marco del Art Basel, en Miami.

Cortesía

El sencillo vestido tiene tirantes finos y le queda como anillo al de dedo a Gutiérrez. Pero lo mejor de todo es que el fabuloso traje es de la popular marca asequible y solo cuesta $20. ¡Omg!

La pieza está disponible en tallas pequeña, mediana y grande, y queda ceñida a la figura.

Esta popular tienda virtual tiene ropa muy moderna y a precios increíbles. Así que, si el vestido que portó la modelo no es tu estilo, ahí puedes encontrar otras piezas con el mismo estampado, o de imitación de cuero, de lentejuelas y de muchos otros estilos que también son perfectos para las fiestas.

Entra a Boohoo.com y encuentra el modelo que lució Gutiérrez.