Los aretes más fabulosos para lucir durante las fiestas Encontramos opciones para todos los gustos. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un Atuendo, por más fashion y cool que sea no luce igual si no llevas los accesorios correctos. Por lo tanto, esos detalles son igual de importantes a la hora de crear un look para una ocasión especial como son las festividades de fin de año, ya sea para cenar en familia o salir a bailar con amigos. Lo mejor de todo es que hasta el atuendo más sencillo se puede elevar con solo agregar llamativos zapatos o un buen bolso. Pero sin duda uno de los accesorios más importantes para cualquier mujer, es un par de aretes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los aretes son imprescindibles para cualquier chica que quiere lucir elegante, y como diría la abuela, bien puesta. Llevar los aretes perfectos da seguridad y el adorna el rostro de una manera sutil pero imponente. Incluso, hay muchas mujeres que no pueden salir de la casa sin ellos. Por suerte hoy en día no hay reglas a seguir cuando de aretes se trata. Los puedes llevar pequeños y delicados, medianos, coloridos, hechos a mano, los cuales están muy de moda. ¿Otro modelo que también está súper in? Los oversized. Estos siempre son una excelente opción cuando queremos resaltar un vestido sencillo o estamos en uno de esos días que no nos da tiempo hacernos el cabello. Image zoom Glamorous oversized rhinestone statement earrings, de Asos. $19. Asos.com. Image zoom Galactic Drop Earrings, de BaubleBar. $44. Baublebar.com. Image zoom Teadrop Jewel Earrings, de Zara. $19.90. Zara.com. Image zoom Aretes hechos a mano, de Gle Handmade Accessories. $45. @Gle_handmade Image zoom Amaranthus Drop Earrings, de BaubleBar. $48. Baublebar.com. Image zoom Jewel and Pearl Hoop Earrings, de Zara. $25.90. Zara.com. Estas fiestas de fin de año son la excusa perfecta para agregar algunos aretes nuevos a nuestra colección y también para lucir los más llamativos y atrevidos. Mira las bellezas que encontramos y compra tus favoritos. Advertisement

