Estos fabulosos aretes oversized le darán el toque perfecto a tus looks de verano Los accesorios juegan un papel protagónico esta temporada, en especial los aretes grandes. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Son muchas las tendencias que están causando furor este verano y por supuesto queremos lucirlas todas, pero eso no siempre es muy fácil de hacer ya que hay que disponer de un buen dinerito. En esta temporada los vestidos maxi, los bolsos de rafia, los colores fuertes y las sandalias de plataforma exageradas están en la lista de must haves para la temporada. También los accesorios como los cinturones, collares llamativos y también los aretes oversize, juegan un papel protagónico. De hecho, estos últimos son el toque perfecto para cualquier look de summer. Así que si quieres lucir fabulosa y moderna necesitas tener uno o varios pares. Los aretes oversized nos remontan a la década de los 80s y sin duda, le dan el toque vanguardista y chic a cualquier atuendo. Para algunas chicas, llevarlos muy grandes puede ser un poco abrumador, pero la idea es no usar ningún otro accesorio, en especial cerca del rostro. Si llevas este tipo de aretes olvídate de las diademas o de los collares. Eso sí, un pañuelo en la cabeza puede ser el complemento perfecto para unos fabulosos aretes grandes. La idea es no tener miedo a llevarlos supergrandes y en colores vibrantes. También para que se luzcan, es mejor llevar el cabello recogido en un moño o una cola de caballo. Ahora bien, si se te antoja llevarlos con el cabello suelto, también lo puedes hacer. Recuerda que la moda es para interpretarla a tu manera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aretes oversized Credit: Cortesía Flower Earrings, de Zara. $22.90. zara.com Aretes Oversized Credit: Cortesía Tassel Drop Earrings, de Shein. $3.50. shein.com Aretes oversized Credit: Cortesía Statement Drop Earrings, de YBMYCM. $10.99. amazon.com Aretes Oversized Credit: Cortesía Waterfall Earrings, de Zara. $22.90. zara.com Aretes oversize Credit: Cortesía Statement Thread Tassels Dangle Drop Earrings, de Coiris Store. $9.99. amazon.com Por suerte, encontramos varios opciones perfectas para usar durante tus próximas vacaciones o simplemente cuando quieras salir y convertirte en el centro de atención. No tengas miedo y anímate a crear un statement este verano.

