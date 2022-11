Arcángel se somete a anestesia general para hacerse un gigantesco tatuaje en honor a su hermano muerto El artista estuvo bajo anestesia por cuatro horas consecutivas, en dos días, para que los artistas pudieran lograr la increíble obra de arte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace un año que la vida de Arcángel cambió por completo debido al trágico accidente que le quitó la vida a su hermano menor Justin Santos, quien al momento de su deceso tenía apenas 21 años. Desde entonces, el reggaetonero no ha dejado de recordarlo y rendirle tributo cada vez que puede. La muerte del joven ha marcado la vida del artista de tal manera que para llevarlo consigo en todo momento tomó una controversial decisión que ha dejado a sus seguidores con la boca abierta. Resulta que el cantante puertorriqueño decidió hacerse un gran tatuaje en honor a su hermano para conmemorar un año de su partida. El tatuaje ocupa todo su pecho y estómago, y como era un trabajo tan grande, los artistas encargados de hacerlo, decidieron que el cantante debía estar bajo anestesia general por unas ocho horas que fueron divididas en dos días. Lo que significa que al cantante le pusieron anestesia general dos días consecutivos, una acción un poco peligrosa. "Anestesia General cuatro horas, cada día, por dos días consecutivos fue el proceso para hacerme este tatuaje en memoria de mi hermano Justin", escribió el cantante junto a un videos y varias fotos del proceso. "Todo en manos de @gangatattoo y su equipo. Este próximo Lunes 21 de noviembre, se cumple un año de su partida y voy a lanzar el Intro de mi disco 'Sr Santos Honor, Lealtad y Respeto'". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Arcangel Credit: Instagram/Ganga Tattoo Arcangel Arcangel Credit: Instagram/Arcángel Arcangel Credit: Instagram/Arcángel Arcangel Credit: Instagram/Arcángel Arcangel Credit: Instagram/Ganga Tattoo Arcangel Credit: Instagram/Ganga Tattoo En el video se puede ver cómo el artista yace en una camilla en la terraza de una mansión con una espectacular vista, una banda de violinistas ambientando el delicado momento y todo un equipo de artistas del tatuaje trabajando en su cuerpo dormido para lograr terminar el proceso antes que pase el efecto de la anestesia. El tatuaje incluye cuatro imágenes de su hermano, en diferentes etapas de su corta vida, el nombre del joven, el nombre del nuevo álbum del intérprete, unas escaleras, entre otros detalles. Sin duda alguna, una verdadera obra de arte.

