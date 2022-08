Arath de la Torre se maquilla y se pinta el cabello para imitar a Christian Nodal, ¿se parecen? En el estreno del reality El retador (TelevisaUnivision), el actor no solo se vistió como el cantante regional mexicano, sino que hizo hasta un comentario de Belinda para provocar a Lupillo Rivera. ¡Mira el video! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Arath de la Torre causó sensación este pasado fin de semana al presentarse vestido y maquillado como el cantante Cristian Nodal en la gala inaugural del reality show El retador (TelevisaUnivision). El actor y conductor de televisión dejó boquiabiertos al público y los jueces Lupillo Rivera, Alicia Villareal, La India Yuridia, Fonseca y Arcelia de la Peña con su caracterización del intérprete de éxitos como "Los besos que te di" y "Adiós amor". De la Torre no solo se vistió como el cantante regional mexicano, sino también que interpretó una de sus canciones y lució los mismos tatuajes en el rostro, incluso los más recientes que se hizo. Además, hizo un comentario en torno a Belinda, sin mencionar su nombre y hasta bailó al ritmo de la canción "El sapito", uno de los temas más famosos de la actriz. "Yo te quería decir que esa arracada [arete] se te ve linda", dijo a modo de broma a la conductora Consuelo Duval. "Todavía no salgo de la crisis, aquí hay 2 que todavía no salimos", agregó mientras señalaba al hermano de la Diva de la Banda, quien se limitó a reírse a carcajadas. Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y si bien algunos consideraron que su transformación fue buenísima, otros criticaron su estilo de canto. "Me encantó, lo bueno es que sigues dentro [de la competencia], "Excelente", "No se parece en nada Christian Nodal", "Él es buenísimo, no sé porque lo pusieron a cantar", son algunos de los mensajes que se leen en las redes sociales. La segunda temporada del programa El retador se estrenó este fin de semana y se transmite todos los domingo a las 8:30 PM.

