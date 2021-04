6 apps de belleza que harán tu vida más fácil Confía en la tecnología para probar nuevas tendencias de maquillaje, encontrar tu próximo corte de pelo, conocer mejor tu piel o saber qué ingredientes contienen tus cosméticos. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mejores apps de belleza Image zoom Credit: SDI Productions Si algo han demostrado la pandemia y el confinamiento, es que en realidad apenas necesitamos salir de casa para nada. Gracias a numerosas aplicaciones móviles podemos ordenar comida, ropa y todos los productos necesarios para nuestra vida desde la comodidad del hogar. Esta tendencia se ha impuesto también en el mundo de los cosméticos para el cuidado de la piel, el cabello y el maquillaje. La tecnología nos ha acercado al universo de la belleza, y la digitalización ha hecho posible que seamos capaces de probar las nuevas tendencias con seguridad, sin salir de casa. Con los últimos avances en realidad aumentada, podemos experimentar el efecto de un pintalabios o un tinte de cabello sobre un video o fotografía de nuestro rostro, pero también, saber cómo es nuestra piel y obtener el consejo de un experto, pedir cita en el salón de belleza y hasta probar cómo nos quedarían 20 sombras de ojos diferentes en un tiempo récord. A todo esto se suma la seguridad de no tocar cosméticos que están expuestos al aire o que han tocado antes otras personas, como ocurre en las tiendas. Hemos seleccionado 6 apps que harán tu vida más fácil y te ayudarán a decidirte con más seguridad ante tu próxima compra de belleza o cambio de look. El experto de la piel - Skin Analyzer Mejores apps de belleza Image zoom Credit: Cortesía ¿Cuántas de nosotras hemos decidido probar una crema o un producto de cuidado para el rostro porque nos la ha recomendado una amiga o la hemos visto en redes sociales? Después nos hemos dado cuenta de que no era para nuestro tipo de piel pero ya es demasiado tarde. O somos demasiado perezosas para ir a visitar al dermatólogo y tomamos decisiones por nuestra cuenta, no siempre acertadas. Para evitar estos problemas, tienes la aplicación Skin Analyzer de Mary Kay. Solo tienes que subir una fotografía de tu rostro de frente, sin maquillaje, y evalúan tu rostro teniendo en cuenta la cantidad de líneas de expresión, manchas, sensibilidad, poros, puntos negros y acné. Así determinan la edad de tu piel y te sugieren una rutina de belleza o te ponen en contacto con una consultora de la marca para que te comente las opciones que existen para tus necesidades. Visita virtual al salón - Style My Hair Mejores apps de belleza Image zoom Credit: Cortesía En muchas ocasiones deseamos cambiar de look pero no nos atrevemos por miedo a cómo nos sentará determinado corte de pelo, color, flequillo… Gracias a Style My Hair de L'Oréal Paris, probar todo esto sobre una foto o video de nuestro rostro es posible. Pero la aplicación va mucho más allá, también te propone una serie de tendencias, basadas en celebridades, alfombras rojas, desfiles… para que guardes las ideas que más te gustan; y puedes anotar los detalles de tu última cita con tu estilista, como qué productos utilizó o el color exacto de tu tinte. Encuentra el color exacto - Slapp Mejores apps de belleza Image zoom Credit: Cortesía Incluso en las tiendas es difícil encontrar el color exacto de tu base de maquillaje: la luz, la textura, el estado de tu piel en ese momento… pueden complicar la elección. Pero con Slapp será mucho más fácil. Esta aplicación no solo encuentra tu media naranja en cuanto a base de maquillaje se refiere, sino que te propone varias marcas para que puedas elegir la que más se ajuste a tus objetivos y presupuesto. Experimentos de color - MakeupPlus Mejores apps de belleza Image zoom Credit: Cortesía Si te gusta jugar con maquillaje, has de probar MakeupPlus. Desde pintalabios hasta delineadores, pasando por sombras, rubores, iluminadores, pestañas ¡o pecas!… todos los productos que te puedas imaginar para probar una nueva tendencia, un color diferente, o crear tu propio look antes de llevarlo a la realidad. También te permite probar cómo te quedarían los cosméticos de una marca e incluso comprarlos desde la app. Manicura artística para todos - Nail Designs Mejores apps de belleza Image zoom Credit: Cortesía Ya seas de llevar las uñas en un elegante y sencillo rojo o amante de los detalles intrincados y florituras, esta la aplicación Nail Designs te permitirá descubrir tendencias y diseños con los que experimentar. Además, te propone un tutorial para conseguir el look deseado -todos pensados para lograr en casa- así como una lista de los colores que vas a necesitar para lograrlo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Amantes de la belleza limpia- Think Dirty Shop Clean Mejores apps de belleza Image zoom Credit: Cortesía Think Dirty - Shop Clean es una aplicación muy útil para las que se preocupan de los ingredientes que contienen sus productos de belleza. Tan sencillo como escanear el código de barras del producto, la app te dirá en un lenguaje para todos los públicos y siguiendo un código de color -verde, amarillo, rojo-, qué tan dañinos para tu piel pueden ser esos componentes a largo plazo. Además, te sugiere alternativas limpias que también puedes adquirir en la propia aplicación. Y tú, ¿confiarías en una aplicación para asesorarte en belleza o prefieres recurrir a los expertos de carne y hueso? ¿Has probado alguna de estas apps?

