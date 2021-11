Gracias a Airbnb podrás quedarte en el apartamento de Carrie Bradshaw en Sex and the City Esta oportunidad llega justo a tiempo para promocionar la nueva temporada de la serie que se estrena muy pronto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En las últimas semanas hemos visto cómo Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis han estado filmando la nueva temporada de Sex and the City And Just Like That... en las calles de Nueva York. Las chicas más queridas de la televisión están de vuelta y los fanáticos de la serie no aguantan la emoción. Por suerte, la serie se estrenará el próximo mes de diciembre en HBO Max. Ahora bien, si eres de esas personas que aman todo lo que tiene que ver con la serie y si tu personaje favorito es el de Carrie Bradshaw, personaje interpretado por Parker, esta noticia te va a poner a brincar de la emoción. Resulta que Airbnb acaba de anunciar que Parker abrirá las puertas de lo que será una recreación exacta del que fuera el apartamento de su personaje Carrie, para promocionar el estreno de esta nueva entrega de la aclamada serie. Por primera vez, los fans tendrán acceso al icónico apartamento, incluyendo el clóset y algunos de los fabulosos looks que ha usado el personaje. Eso sí, esta oportunidad solo estará disponible por dos noches, y cada cliente puede reservar solo por una de ellas. Además de dormir en el apartamento, la experiencia incluye un brunch en un restaurante de Chelsea, tal y como muchas veces hicieron las chicas de la serie, al igual que una sesión de fotos muy fashion. Sex and the city, sarah jessica parker, apartamento de Carrie Bradshaw, Airbnb Credit: Foto: Tara Rice Sex and the city, sarah jessica parker, apartamento de Carrie Bradshaw, Airbnb Credit: Foto: Kate Glicksberg Sex and the city, sarah jessica parker, apartamento de Carrie Bradshaw, Airbnb Credit: Foto: Tara Rice Sex and the city, sarah jessica parker, apartamento de Carrie Bradshaw, Airbnb Credit: Foto: Kate Glicksberg Sex and the city, sarah jessica parker, apartamento de Carrie Bradshaw, Airbnb Credit: Foto: Tara Rice Si quieres ser una de las afortunadas junto a una de tus amigas y vivir esta increíble y única experiencia por solo $23, tienes que entrar a airbnb.com/sexandthecity este lunes, noviembre 8 a partir del medio día y tratar de reservar una de las dos noches disponibles. Eso sí, tienes que ser muy puntual porque seguramente muchas chicas van a querer hacer lo mismo. ¿Quién dijo yo?

