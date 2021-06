Anya Taylor-Joy se convierte en la nueva embajadora de Tiffany & Co. La joven de raíces argentinas y británicas saltó a la fama gracias a su personaje en la serie de Netflix Queen's Gambit Por Yolaine Díaz Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien ya había estado en varios proyectos, no fue hasta el éxito de la serie Queen's Gambit (Netflix) que Anya Taylor-Joy se convirtió en la nueva it girl de Hollywood. Ahora, la joven estadounidense de raíces argentinas y británicas está en la cúspide de su carrera con varios proyectos en puerta, millones de fanáticos alrededor del mundo y un nuevo y fabuloso rol como embajadora de Tiffany & Co. La actriz encabeza la nueva campaña publicitaria "Give me de T" de la colección T1 Jewelry de la marca. En la primera imagen de la campaña, la talentosa joven aparece con un jumpsuit negro con escote profundo, un maquillaje supersencillo y su pelo lacio, y por su puesto, un hermoso collar que es parte de la nueva colección. "Hacer esta campaña fue como un momento de inspiración y glamour después del año tan difícil que experimentamos", dijo la actriz en un comunicado. "Amo las joyas que tienen un simbolismo. Me gusta que tengan un significado para mi. No necesariamente deben tener un significado para los demás, pero me gusta mirarme los dedos y tener una historia". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz Tracee Ellis Ross y la modelo Eileen Gu también forman parte de esta nueva campaña de la prestigiosa marca.

