Anya Taylor-Joy nombrada embajadora global de Dior La actriz con raíces argentinas es la nueva cara de la marca icónica Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque hemos visto a Anya Taylor-Joy luciendo trajes espectaculares de Dior en varias de las últimas alfombras rojas, su alianza con la marca no se había hecho oficial hasta ahora. Hace unas horas, la cuenta de Instagram de Dior anunció que la estrella de Gambito de dama es la nueva representante de la marca de lujo y su línea de maquillajes. En una declaración oficial, la empresa de alta costura explicó que la actriz de 25 años "trabajará en colaboración con la marca, celebrando el legado icónico de Dior y mostrando los diseños de la directora creativa Maria Grazia Chiuri y el director creativo de maquillaje, Peter Philips". Con la ayuda de los trajes divinos de Dior, la estrella que nació en Miami y creció en Argentina siempre cuenta entre las celebridades mejores vestidas. En el festival de cine de Venecia la vimos luciendo un atuendo monocromático en un tono rosa vivo, en los Emmys una capa amarilla espectacular, entre muchos otros looks. Por supuesto, su maquillaje creado con los productos de Dior Beauty siempre queda perfecto. Anya Taylor-Joy, Dior, venice film festival Credit: Marilla Sicilia/Archivio Marilla Sicilia/Mondadori Portfolio via Getty Images Anya Taylor-Joy, Dior, Emmys 2021 Credit: Rich Fury/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Esperamos que esta alianza resulte en más momentos icónicos de fashion y beauty para Anya!

