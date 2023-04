¿Te acomplejan tus ojos tan separados? Le hacen esta incómoda pregunta a Anya Taylor-Joy durante entrevista Se trata de una entrevista que la actriz concedió a una publicación en 2016 y ahora ha resurgido causando la furia de sus fanáticos que han defendido la belleza de Taylor-Joy con miles de mensajes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Estamos de acuerdo en que existen muchos tipos de belleza aunque todavía hoy, parece que para triunfar en la vida las mujeres tenemos que estar cortadas por el mismo patrón. Por eso, puede parecernos increíble que una persona exitosa y famosa se sienta insegura de su belleza, precisamente por estos cánones impuestos, y es el caso de Anya Taylor-Joy. La actriz, criada en Argentina, saltó a la fama muy joven, con la película de 2015 The Witch y desde entonces ha sido imparable en su camino a lo más alto, protagonizando exitosas series como Gámbito de dama y en la pantalla grande participando en cintas como Amsterdam, Split, The New Mutants o The Menu. Sin embargo, cuando comenzó a despuntar, durante una entrevista realizada en 2016, una publicación le hizo esta pregunta: "Tienes esos ojos tan hermosos y están tan separados. Cuando eras niña ¿te hacían sentir algún complejo?". Anya Taylor Joy complejo ojos separados Credit: Dave Benett/Getty Images Taylor-Joy, quien entonces tenía 20 años, contestó "Puedo recordar cuando Facebook estaba de moda y yo no era consciente de que mis ojos estaban separados hasta que alguien me etiquetó en una foto de un pez y me decían 'esta eres tú porque tus ojos son como en la foto'". Un hecho que provocó que la también modelo estuviera un tiempo sin mirarse al espejo, a lo que añadió: "Todavía no paso mucho tiempo delante de espejos porque así no tengo que lidiar con mi cara". Aunque también reconoció que había aprendido a aceptarse tal y como es, y mejorado la relación consigo misma. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este fin de semana resurgió dicha entrevista y sus admiradores, furiosos con la pregunta, han acudido en su defensa enviándole mensajes de cariño y apoyo. "Es descorazonador. Simplemente porque se ve etérea y no como las influencers cortadas con molde/Kardashian que están en todas partes", escribió una persona. "Cada vez que la veo en pantalla me quedo hipnotizado y cautivado por su belleza", anotó otra. "Es literalmente una de las más hermosas. Es tan triste que algunos perdedores miserables en internet pueda arruinar la autoestima de alguien de esa amanera" fue otro de los comentarios que ha recibido la actriz. Anya Taylor Joy complejo ojos separados Credit: Leon Bennett/FilmMagic Anya Taylor-Joy quien siempre sorprende con sus vanguardistas elecciones de estilo y sigue maravillando por lo bien que habla español, acaba de estrenar The Super Mario Bros. Movie, donde pone voz a la protagonista Princesa Peach y el próximo año estrenará la esperada Furiosa, precuela de Mad Max Fury Road, en la que da vida al personaje antes interpretado por Charlize Theron. Además, también funge como embajadora de prestigiosas marcas como Dior o Tiffany & Co. ¡Bravo!

