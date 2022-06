Anuel AA y Yailin presumen sus nuevas y costosas compras desde España ¡qué nivel! La pareja ha pasado unos días en Ibiza donde además de continuar con su gira y disfrutar del paisaje, el puertorriqueño ha consentido a su esposa con ropa de lujo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel AA y Yailin comparten muchas publicaciones en las que demuestran que el dinero para ellos no es un problema y que llevan un lujoso estilo de vida. Desde el carro de la marca Bentley que el cantante regaló a su ya esposa, hasta las extravagantes joyas que usa el regaetonero o la ropa repleta de logos de primeras marcas, todo es un escaparate constante de los exclusivos gustos de la pareja de cantantes. Ahora de gira por España, los tórtolos han pasado unos días en Ibiza. Un destino famoso por sus casas blancas y sus pequeñas calas de aguas transparentes, también conocido por la cantidad de celebridades que visitan la isla cada año y por tener una boutiques a la altura de Rodeo Drive en Beverly Hills. Parece que los recién casados dejaron sin existencias esta milla de oro, al menos la tienda de Gucci. La dominicana publicó en sus historias de Instagramvarios videos en las que hemos podido contar al menos 5 pares de gafas de sol, desde futuristas diseños de pantalla a modelos más clásicos; 6 carteras, una con el tradicional logo de la doble G en color marrón, una negra y otra más pequeña blanca y tres piezas del modelo bambú en verde, rosa y pitón; 4 pares de sandalias, todo de la firma italiana de la que pudimos ver grandes bolsas alrededor de la mansión que estos días ocupa la pareja. yailin anuel presumen compras lujo Credit: Instagram La cantante compartió además una imagen de dos carteras de la firms Off-White, del fallecido diseñador Virgile Abloh, una de ellas, una edición exclusiva para este verano, que cuestan miles de dólares. Por su parte, el puertorriqueño también hizo gala de sus adquisiciones. Apiladas en una mesa, muchas prendas de marcas deportivas, como Supreme y Nike, camisetas, pantalones, conjuntos… así como gorras mochilas y otros accesorios de sport, también avistamos lentes de sol de Dior y hemos llegado a contar ¡más de 15 pares de tenis! yailin anuel presumen compras lujo Credit: Instagram Hace unos días, el cantante de Adicto nombró a la "bebecita", el apodo cariñoso que le daba a su ex Karol G, en pleno concierto. ¿Será que este shopping trip ha sido para compensar el desliz? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sea como sea, la rapera de 19 años se muestra feliz de ser la consentida de su esposo y además de presumir sus regalos también ha publicado un sensual baile al ritmo de uno de los últimos éxitos de su marido, quien no dudó en unirse a su pareja en la sexy y provocativa danza y gozar al ritmo de la música.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Anuel AA y Yailin presumen sus nuevas y costosas compras desde España ¡qué nivel!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.