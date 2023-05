Exclusiva: Anuel AA revela detalles únicos de su increíble colección de tenis El cantante puertorriqueño acaba de lanzar una colección de zapatos deportivos en la que celebra sus raíces caribeñas y además apoya a la comunidad autista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel AA Credit: Cortesía de la marca Gracias a su exitosa carrera musical, Anuel AA es uno de los traperos que disfruta de un extravagante y lujoso estilo de vida. Los tenis son sin dudas una de las piezas favoritas de su guardarropa y el cantante reveló cuánto dinero ha gastado o ha pensado en gastar por unos pares. En una entrevista en el programa People VIP que se transmite Lunes y Miércoles en el Facebook de People en Español a las 6:00 PM ET, el intérprete boricua contó que su colección de tenis es tan extensa que prefiere no dar un número. Además, admitió que ha pensado pagar hasta $100,000 por unos modelos. "Sabrá Dios", respondió cuando se le preguntó por la cantidad que tiene actualmente en su closet. "He estado a punto de comprar tenis que valen cien mil dólares y mis panas me dicen 'estás loco'. Yo soy bien amante de los tenis", manifestó. "$50,000 ó $60,000 es lo más que me he gastado en unos tenis, pero no me acuerdo bien. Yo creo que $40,000 y pico, $30,000 y pico", agregó. El intérprete, quien se volvió viral recientemente por la canción "Mejor que yo" dedicada a su exnovia Karol G, se asoció por segunda vez con Reebok para presentar la colección colaborativa Sky Above the Street inspirada en el mantra 'el cielo es el límite', celebrando sus raíces caribeñas y el espíritu de soñar sin limitaciones. Este nuevo lanzamiento es parte de la plataforma y campaña en curso Be Seen de Foot Locker, Inc. para el Mes de Concientización sobre el Autismo en abril. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me siento muy feliz siempre cuando el mensaje es por una causa buena y positiva. Y esto lleva un mensaje positivo y mi sobrina es autista también", sostuvo el cantante sobre la razón por la cual decidió apoyar esta iniciativa. Este segundo lanzamiento cuenta con dos modelos exclusivos de la marca inspirados en el cielo caribeño: El de cuero clásico tiene un diseño retro con un toque de azul cielo y el segundo es un estilo más moderno de la versión que usaba la legendaria estrella de baloncesto Allen Iverson. Reebok Classic Leather 1983 Vintage Anuel Anuel Question Mid Double Toe Shoes Left: Credit: Cortesía de la marca Right: Credit: Cortesía de la marca

