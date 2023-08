Anuel y su entrenador presumen en el increíble cambio físico del cantante El artista ha mostrado el antes y después de su figura en los últimos meses. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel está imparable. Y es que, además de su gira de conciertos por el mundo con la que está arrasando, hay algo que también le tiene muy enfocado. Su salud y su cuerpo. Era el propio artista quien, junto a su entrenador, Anthony Rhoades, mostraban orgullos el antes y después de su figura. A través de este asesoramiento, el intérprete del tema "Más rica que ayer", ha ido construyendo músculo y abdominales, algo que, tras su pérdida de peso, necesitaba ponerse en su lugar. Anuel Anuel muestra su transformación | Credit: (Photo by Jason Koerner/Getty Images) ¡Y vaya si lo ha conseguido! El mensaje de su trainer en las redes no solo es de orgullo por el cantante, sino también la prueba de que si se quiere, con voluntad y esfuerzo, se puede. Apenas es el comienzo y queda un largo camino por recorrer, apuntó, pero ambos están decididos a seguir dando pasos de gigante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El éxito no es solo llegar a la meta, sino abrazar el camino. No estamos ni de cerca donde queremos, pero no podemos negar el trabajo que se ha hecho día a día. Orgulloso de ti, hermano", escribió el entrenador. Un escrito de lo más emotivo al que Anuel contesto con un "eres lo máximo". A pesar de los duros momentos vividos en las pasadas semanas tras su separación de Yailin, el puertorriqueño parece haber encontrado de nuevo el amor en Laury Saavedra y estar pasando una etapa muy especial.

