Anuel AA le compra los primeros tenis a su bebé con Yailin La pareja se está preparando para dar la bienvenida al fruto de su unión y el cantante no dudó en tirar la casa por la venta con esta increíble colección de zapatos deportivos para la criatura. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que se dio a conocer que Yailin está esperando su primera bebé con su esposo Anuel AA la pasada semana a pesar de los rumores de separación, la pareja ha lucido más enamorada que nunca y ahora el cantante tuvo un detalle especial con la criatura. En una serie de videos publicado en las redes sociales de la cantante dominicana, se ve a la pareja en una tienda de la marca Louis Vuitton. Una hora más tarde, se aprecia cuando el intérprete puertorriqueño está eligiendo diferentes modelos de zapatos deportivos para bebé. "Su papi comprándole sus primeros tenis a su gordita", fue el mensaje que usó la exponente urbana quien se encontraba días atrás en México acompañando al trapero quien tenía una presentación en el Coca-Cola Flow Fest en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México. Uno de los modelos era el Jordan 1 Retro "Lost and Found" Baby Crib Bootie, de Nike $50. hibbet.com. El concierto de Anuel AA se volvió viral Anuel AA debido que mientras caminaba de un lado al otro cantando resbaló y cayó en el escenario con una rodilla. De inmediato se levantó y continuó ofreciendo su espectáculo sin inmutarse. "Más de 50 mil personas gritando y cantando trap music. Y yo cayéndome like a lil bitch. México los amo con mi vida, me cantaron hasta [feliz] cumpleaños y yo soy de ustedes. Gracias", escribió en su Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobre su viaje al país azteca la intérprete de "Chivirika"compartió con sus seis millones de seguidores parte de su estadía en el país azteca, que incluyó probar su deliciosa gastronomía y conocer las calles de la capital mexicana. "De verdad que tuvo una experiencia bien bonita allá en México, las flores, las calles me encantaron, parecían de mentiras, no me lo creía que eran de verdad, las personas como te tratan, buen humildes, bien sencillas", expresó.

