Ni Yailin ni Karol G, ¡la mejor colección de bolsos la tiene Anuel! El cantante no sale de casa sin sus llamativas joyas, sus lentes de sol y sus bolsos de la marca Amiri, ¡parece que el puertorriqueño tiene toda la colección! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel demuestra una vez mas que él no sigue la moda, él crea tendencias. Con gustos por las marcas de prestigio, como Gucci, Dior o los coches Bentley y Bugatti, y un estilo de vida millonario, el trapero puertorriqueño sabe que la manera de vestir es también un medio para expresar su personalidad. Y no hablamos de cuando utilizó una camiseta con una for íntima de Karol G para mandar un mensaje a su ex y a Feid, su nueva pareja, sino de el último accesorio favorito del cantante. Anuel presume costosos bolsos Amiri Credit: Instagram Además de piezas imprescindibles en sus atuendos diarios, como las llamativas joyas cuajadas de diamantes o los lentes de sol, parece que el cantante se ha quedado prendado de los bolsos de Amiri. Anuel presume costosos bolsos Amiri Anuel presume costosos bolsos Amiri Left: Credit: Instagram Right: Credit: Instagram En sus últimas apariciones hemos visto al también diseñador completar sus looks con piezas de esta firma, siempre en colores coordinados con el resto de su ropa. Anuel presume costosos bolsos Amiri Credit: Instagram Fucsia, verde, negro, blanco… parece que el artista se ha hecho con toda la colección ¡y los lleva hasta encima del escenario! Anuel presume costosos bolsos Amiri Credit: Instagram Su colección incluye desde modelos básicos, como uno cruzado blanco de tamaño pequeño, a la venta por $450, hasta diseños más amplios, como uno estilo tote con estampado de bandana que tiene en verde y en marrón, que cuesta casi $3,000. Anuel presume costosos bolsos Amiri Credit: Hector Vivas/Getty Images Entre sus favoritos están los de estampado Paisley que además de asa corta incluyen una cinta larga para lucir cruzados, como el fucsia que lució en un partido de fútbol del Miami CF, cuyos precios oscilan entre los $990 y los $2,000 dependiendo del tamaño. Anuel presume costosos bolsos Amiri Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Incluso su nueva novia Laury Saavedra y su hijo Pablo usan también estos accesorios. El puertorriqueño no solo emplea los bolsos de esta firma estadounidense, sino también le he mostrado visto presumir camisetas, chaquetas, gorras, chándales y hasta calcetines de la misma. ¿Nos gustan más que los Hermès que ha regalado Tekashi a Yailin? ¡Para gustos, colores!

