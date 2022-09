Anuel triunfa como diseñador deportivo con sus tenis en colaboración con Reebok El cantante puertorriqueño presentó la colección en San Juan y realizó una donación a una asociación sin ánimo de lucro que ayuda a personas con discapacidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El rapero Anuel AA ha hecho realidad otro de sus sueños. Además de llenar estadios, disfrutar de su familia, haber alcanzado la fama mundial con su música y llevar un estilo de vida plagado de lujos, tal como alardea en las redes sociales con sus cadenas repletas de diamantes, compras en tiendas exclusivas y viajes en jet privado, ahora el puertorriqueño ha lanzado una colección de tenis en colaboración con la marca Reebok. Bautizada The sky above the street, cuenta con dos modelos, uno clásico y otro estilo bota, confeccionados en cuero rojo y negro -colores que al trapero le recuerdan la intensidad de los vecindarios de su país-, detalles que hacen referencia a sus canciones como la frase "Real hasta la muerte" en la plantilla o toques de encaje metálico inspirado por su amor al bling bling. Además incorpora la firma del cantante bordada y la bandera de Carolina, su ciudad natal en la Isla del Encanto, en la cola. "Incorpora mucho de mi estilo personal, como pequeños toques de diseño y el color rojo", declaró en exclusiva a People Chica. Amante del calzado deportivo desde niño, el propio cantante ha presumido la marca desde que era adolescente y recordó junto a sus fanáticos que su familia no tenía dinero para comprar las Nike que estaban de moda en su momento. Durante la presentación de las zapatillas en la tienda Foot Locker en Plaza las Américas de San Juan, el artista declaró a El nuevo día: "La colaboración ha sido un proceso perfecto y lindo de casi un año y medio. Me dieron la oportunidad de ser parte de la creatividad a base de lo que se podía hacer con la tenis en cuestión de colores y fue un trabajo perfecto". Anuel colaboración Reebok Credit: Instagram Esta primera colección tiene además un gran protagonismo en uno de los últimos videos musicales del rapero Mercedes Tintia, pero no es lo único que las hace excepcionales. "Esta colaboración es especial para mí y estoy feliz de celebrar mi primera [colección] de tenis, devolviéndole [a la comunidad] y conectando con mis fans en Puerto Rico", dijo a People Chica. Anuel AA Credit: Courtesy of Foot Locker Inc Y es que para apoyar el lanzamiento, Reebok y Foot Locker Inc y Anuel, han hecho una donación de $75,000 a la organización sin ánimo de lucro SER de Puerto Rico, cuya misión es proveer servicios médicos, terapéuticos y educativos a personas con discapacidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las Anuel Classic Leather, el modelo clásico, con un precio de $100 aparece agotado en la web de la marca deportiva, mientras que el modelo Pump Omni Zone 2, sigue disponible por $170. También las puedes encontrar en las tiendas Foot Locker de Estados Unidos.

