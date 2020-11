Close

Anuel AA se convierte en el primer latino en lanzar una línea de ropa interior junto a Ethika El puertorriqueño cumple otro de sus sueños al lanzarse como empresario Por Yarely Aguilar Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Anuel AA, unos de los raperos más populares del momento, es un amante de la moda urbana y así lo se lo demuestra a sus más de 23 millones de seguidores en Instagram. Si eres uno de esos fieles fanáticos, sabrás que sus extravagantes joyas, llamativos lentes, atuendos coloridos y los boxers, marcan su estilo, uno que no deja de sorprendernos. “Siempre he sido fan de los boxers Ethika, los llevo usando más de 10 años”, reveló en un comunicado de prensa el artista, quien es el primer latino en colaborar con tan importante marca. Image zoom Credit: Joe Scarnici/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El interprete de una de las canciones más pegadas del momento, La Jeepeta, ahora cumple otro de sus sueños y se lanza como empresario con su línea de ropa interior para hombres y mujeres en colaboración con la famosa marca. “Cuando Spiff me presentó la oportunidad de ser el primer artista latino en colaborar con ellos, me hizo sentir que todo es posible", compartió cantante en dicha misiva. “Ellos han sido parte del movimiento Hip Hop durante años y para mi primera colaboración quería traer a un socio a mi mundo. Estoy emocionado de ser su primer socio latino y estoy muy ansioso de que mis fanáticos vean qué más tenemos por venir ". Image zoom Credit: Cortesía Esta llamativa colección incluye un unos boxers para hombres, un sujetador deportivo y boyshorts para mujeres. Fiel a su bello Puerto Rico, el artista eligió honrar a su niñez en Carolina, Puerto Rico estampando en las piezas la fachada de su comunidad, “Torres de Sabana”. Anuel también agregó algunos de sus colores favoritos, como el rojo, el blanco, y el negro, y por supuesto que no podía faltar su célebre frase, “Real hasta la muerte”. Image zoom Credit: Cortesía Esta marca de estilo de vida extiende sus horizontes al mercado latino después de haber trabajado con artistas de la talla de Lil Wayne, Rick Ross, Meek Mill, entre otros. “Anuel es una familia para nosotros y lo ha sido durante años”, comparte Matt Cook, CEO de Ethika. “Hemos estado esperando la oportunidad de trabajar con él por un tiempo y estamos emocionados de finalmente hacerlo realidad. Tiene tanta creatividad y pasión por todo lo que cree y definitivamente lo demostró en su Signature Series. Nos sentimos bendecidos de avanzar en el mercado latino con una gran potencia como lo es Anuel”. Si quieres saber cómo obtener las prendas, entra a Ethika.com.

