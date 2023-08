Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, presume bolso de lujo en Miami ¡Wow! La modelo nos dejó boquiabiertas con este accesorio de Louis Vuitton. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que llegó a Miami para apoyar a Leo Messi en la Inter de Miami, Antonela Roccuzzo está en boca de todas las fashionistas. En la ciudad tropical de Florida, el estilo de la influencer se ha transformado y sus propuestas modernas y perfectas para los días cálidos nos han servido de inspiración para nuestros propios atuendos veraniegos. Para un paseo con su esposo Messi y sus hijos, Antonela eligió un look de crop top anaranjado y unos pantalones anchos muy cool, pero la estrella del atuendo fue su impresionante bolso. Antonela Roccuzzo Credit: Backgrid/The Grosby Group Antonela optó por un toque colorido con un bolso de Louis Vuitton que combinó su estilo chic y moderno de maravilla. Se trata del OnTheGo Tote, un estilo oversized y adornado con el logo clásico de la marca francesa. Sin embargo, la de Antonela es un estilo muy especial, ya que la edición limitada roja y rosa ya no está disponible en tiendas. louis vuitton Credit: Cortesía de Rebag Louis Vuitton, OnTheGo Tote Limited Edition Escale Monogram Giant GM, $3015, rebag.com Su precio? Las tiendas de reventas suelen ofrecer estos bolsos por unos $3,000. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Seguiremos pendientes de ver todos los espectaculares accesorios de Antonela en Miami.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, presume bolso de lujo en Miami

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.