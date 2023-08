Antonela Roccuzzo impone su estilo fresco y juvenil en Miami Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Antonela Roccuzzo impone su estilo en Miami Credit: Backgrid/The Grosby Group// Media Punch/The Grosby Group La esposa de Leo Messi se ha adaptado con mucho estilo al clima de Miami apostando por crop tops, shorts, piezas de mezclilla y carteras de lujo, tanto para animar en los partidos como en su día a día. Empezar galería Noche de estreno Antonela Roccuzzo impone su estilo en Miami Credit: Mike Ehrmann/Getty Images Para la presentación oficial de Leo Messi en el Inter de Miami, su esposa optó por un pantalón fucsia de tiro alto con un top blanco de escote entrelazado y plataformas blancas. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Todo al dénim Antonela Roccuzzo impone su estilo en Miami Credit: Media Punch/The Grosby Group La mamá de tres también se ha apuntado a una de las tendencias del momento, looks completos de mezclilla, con este enterizo de tirantes finos y costuras marcadas que acompañó con un bolso Chanel de color salmón. 2 de 8 Ver Todo Accesorios coquetos Antonela Roccuzzo impone su estilo en Miami Credit: Backgrid/The Grosby Group Nos encantó esta mezcla de pantalón de mezclilla ceñido con un top corto blanco, que dejó a la vista su estilizada figura, que lució con sandalias rosadas de punta cuadrada y una divertida gargantilla de eslabones de color pastel. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Bolsos de lujo Antonela Roccuzzo impone su estilo en Miami Credit: Backgrid/The Grosby Group Los looks de la modelo están dejando boquiabiertas a las fashionistas de Miami, como este de top anaranjado y pantalón de tiro alto que completó con una increíble y colorida cartera edición limitada de Louis Vuitton para dar un paseo con su familia. 4 de 8 Ver Todo Apuesta segura Antonela Roccuzzo impone su estilo en Miami Credit: The Grosby Group La modelo e influencer sabe que los colores sólidos funcionan muy bien y por eso suele huir de estampados estridentes. Para salir a tomar algo con su esposo, eligió un pantalón satinado de color verde militar y un top corto de un solo tirante, que también tiene en blanco. Le dio su toque con un cinturón con hebilla en forma de corazón y una gargantilla dorada. 5 de 8 Ver Todo Presumiendo pierna Antonela Roccuzzo impone su estilo en Miami Credit: Backgrid/The Grosby Group Nada grita verano como un look total en blanco. La esposa del furbolista presumió piernas con estos shorts y un top estilo chaleco que también tiene en negro. Como complementos, una cartera color piel, sandalias planas con detalles metálicos y un cinturón de hebilla gruesa. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Amor de mezclilla Antonela Roccuzzo impone su estilo en Miami Credit: Backgrid/The Grosby Group La fashionista posee varios pares de pantalones de mezclilla en distintos estilos, como este de pernera ancha y detalles rasgados, que conjuntó con un top corto, tenis también blancos y cartera Chanel. 7 de 8 Ver Todo Esencia deportiva Antonela Roccuzzo impone su estilo en Miami Credit: Backgrid/The Grosby Group La influencer mantiene un estilo de vida muy activo y también entrena con intensidad. En su guardarropa guarda prendas como este pantalón deportivo verde, a juego con sus tenis Louis Vuitton, al que le dio un toque chic combinándolo con un top negro corto y el cabello recogido en una cola alta. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

