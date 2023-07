Antonela Roccuzzo marca tendencia en Miami con este look veraniego La esposa de Leo Messi promete convertirse en una de las chicas más fashion de Miami. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Lionel Messi llegó al Inter de Miami, el deportista está en boca de todos en la ciudad, desde los aficionados al fútbol hasta las celebridades. Y como amantes de la moda, nosotras del equipo de moda y belleza también estamos pendientes de los looks de su bella esposa, la modelo e influencer Antonela Roccuzzo. En este nuevo sitio para su familia, el estilo de la argentina se ha transformado a unos más tropical, ya que las temperaturas cálidas requieren looks más refrescantes y ligeros. Antonela Roccuzzo Credit: Backgrid/The Grosby Group Para ir a buscar la casa de sus sueños junto a su esposo, Antonela eligió un atuendo que nos dejó encantadas, ya que es un look perfecto para el verano. La mamá de Thiago, Mateo y Ciro optó por una camiseta negra estilo crop top, la cual complementó con un pantalón verde ancho para darle un toque colorido a su look. También vistió unos tenis verdes a juego de estampado de Louis Vuitton. Antonela Roccuzzo Credit: Backgrid/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Completó el look con su cabello en una cola de caballo práctica y sin casi maquillaje. Al parecer, Antonela es muy fan de los crop tops, ya que la vimos con uno blanco que mostró su tonificado abdomen en el último juego de Messi. ¡Esperamos ver a la bella modelo con más looks fabulosos en los demás partidos de Inter Miami!

