El look del día – agosto 4, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Antonela Roccuzzo Credit: Media Punch/The Grosby Group Francisca, Myrka Dellanos y Antonela Roccuzzo son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Francisca Francisca Credit: IG/Francisca Le dio un toque alegre a su atuendo de vestido blanco con unos tacones de estampado salvaje. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Karol G karol g Credit: Gary Miller/FilmMagic La colombiana se presentó en Lollapalooza por primera vez con una camiseta de los Rolling Stones y un pantalón acampanado de estampado de tigre. 2 de 7 Ver Todo Myrka Dellanos Myrka Dellanos Credit: IG/La mesa caliente Divina lució la presentadora en La mesa caliente con un blazer violeta y una falda ceñida a juego. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Khloé Kardashian Khloe Kardashian Credit: IG/Khloe Kardashian Muy chic lució la empresaria en el cumpleaños de su hijo Tatum con un vestido blanco de la marca francesa Chloé. 4 de 7 Ver Todo Antonela Roccuzzo Antonela Roccuzzo Credit: Media Punch/The Grosby Group La bella esposa de Leo Messi optó por el denim con un enterizo chic en el último partido del Inter Miami. 5 de 7 Ver Todo Claudia Martín Claudia Martin Credit: IG/Claudia Martin Vimos a la actriz tras bastidores en el set de su próximo proyecto con una falda bohemia y un crop top negro. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Michelle Salas Michelle Salas Credit: G3/The Grosby Group Dio lección de estilo a bordo de un yate en Ibiza con un vestido tejido adornado con flores y un sombrero práctico y sofisticado. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día – agosto 4, 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.