El look del día – septiembre 8, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Antonela Roccuzzo Credit: Hector Vivas/Getty Images for Tiffany and Co Karol G, Nadia Ferreira y Antonela Roccuzzo son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Karol G karol g Credit: Splash News/The Grosby Group Junto a su media naranja Feid, la colombiana disfrutó de un día en Nueva York con una camiseta de Selena y pantalones anchos. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Francisca Francisca Credit: IG/Bendito Closet Style Con la ayuda de la estilista Denise del Pino, presumió su pancita con esta propuesta blanca y azul muy romántica que complementó con accesorios plateados. 2 de 7 Ver Todo Nadia Ferreira Nadia Ferreira Credit: Backgrid/The Grosby Group Radiante lució la reina de belleza con esta propuesta verde que vistió para la revelación de la estrella de Marc Anthony en el paseo de la fama. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Jennifer López Jennifer Lopez Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Así de chic lució la cantante para el desfile de Coach en Nueva York con un saco de flequillo y botas altas. 4 de 7 Ver Todo Antonela Roccuzzo Antonela Roccuzzo Credit: Hector Vivas/Getty Images for Tiffany and Co Divina lució la esposa de Leo Messi en el evento de Tiffany & Co. en CDMX con un vestido blanco de seda y joyas de la marca. 5 de 7 Ver Todo Sherlyn y Chiquibaby Chiquibaby, Sherlyn Credit: IG/Chiquibaby Las dos mexicanas posaron juntas en ¡Siéntese Quien Pueda!, ambas vistiendo propuestas muy cool. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Michelle Obama Michelle Obama Credit: G3/The Grosby Group Muy casual lució la exprimera dama en Madrid con un vestido de denim y un bolso de lujo de Bottega Veneta. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

