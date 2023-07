Antonela Roccuzzo brilla con luz propia en la presentación de Leo Messi ¡copia su peinado! La estilista de celebridades Dafne Evangelista fue la encargada de crear las ondas desenfadas y glamorosas de la argentina para tan especial evento. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Antonela Roccuzzo en presentación Messi Miami look Credit: Cortesía Dafne Evangelista El domingo la ciudad de Miami se vistió de rosa para dar una calurosa bienvenida a Leo Messi y su familia a su nuevo equipo, el Inter de Miami. Pero además del astro del fútbol, su esposa Antonela Roccuzzo también se robó las miradas de todos por su estilo, tan acorde con el evento que habían preparado desde el club. La mamá de tres eligió un pantalón fucsia de tiro alto -que a Barbie le hubiera encantado-, con un top blanco de escote entrelazado y plataformas blancas. Antonela Roccuzzo en presentación Messi Miami look Credit: GIORGIO VIERA/AFP via Getty Images Con un maquillaje suave en tonos rosados, la modelo argentina brilló con luz propia acompañando a su marido en su nueva aventura junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. Antonela Roccuzzo en presentación Messi Miami look Credit: Instagram Antonela Roccuzzo La estilista de celebridades Dafne Evangelista, que trabaja con las melenas de Selena Gómez, Natti Natasha o Becky G entre otras famosas, fue la encargada de crear para Roccuzzo unas ondas sueltas que añadieron un extra de glamour al conjunto. Antonela Roccuzzo en presentación Messi Miami look La estilista Dafne Evangelista | Credit: Cortesía Dafne Evangelista "Optamos por un look natural y desenfadado", explica Evangelista a People en Español. "Dado que ella no fue a un por un look muy elaborado, propuse unas ondas naturales con volumen y brillo". Antonela Roccuzzo en presentación Messi Miami look Credit: Cortesía Dafne Evangelista La esposa de Messi contactó con la famosa estilista previo a su llegada a Miami y se puso en sus manos con total confianza. "Es encantadora", comenta Evangelista, quien trabajaba por primera vez con la argentina, aunque después de la exitosa experiencia sospecha que no será la última. Antonela Roccuzzo en presentación Messi Miami look Credit: Instagram Victoria Beckham En la fiesta de presentación también pudimos ver a la familia de David Beckham, uno de los dueños del Inter de Miami y su familia. Su esposa, la diseñadora Victoria Beckham, con un traje de dos piezas blanco con un top negro se vio radiante a pesar de la humedad de la ciudad y de la tormenta previa a la presentación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Junto a ella vimos a su hijo Cruz, con una llamativa camisa satinada, camiseta blanca y pantalón negro, y la pequeña Harper, con un coqueto vestido rosado. También vimos caras conocidas del mundo del espectáculo como Camilo, quien actuó durante la presentación, Evaluna, Marc Anthony y Nadia Ferreira, quien reapareció por primera vez tras ser mamá. Copia el look Antonela Roccuzzo en presentación Messi Miami look Credit: Cortesía Dafne Evangelista Si quieres copiar las glamorosas ondas de Roccuzzo, que resistieron impecables el clima miamense, estos son los productos que utilizó Dafne Evangelista para crear el peinado: Spray Dream Coat de Color Wow, para evitar la humedad y el frizz La herramienta Shark FlexStyle para usar en el cabello seco Suero Complete Instant Recovery de JVN, actúa como primer y protector del calor Ballon Dry Volume Spray de R&Co para un extra de volumen Laca Vicious de R&Co para mantener todo en su sito durante horas

