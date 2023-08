La fabulosa y costosa colección de bolsos de Antonela Roccuzzo Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Antonela Roccuzzo, leo messi Credit: Lionel Hahn/Getty Images; Marc Piasecki/WireImage Cuando se trata de accesorios, la esposa de Leo Messi tiene una de las colecciones más envidiables de las famosas. ¡Aquí las fotos que lo confirman! Empezar galería Propuestas clásicas Antonela Roccuzzo Credit: IG/Antonela Roccuzzo Durante sus vacaciones en Italia, la modelo optó por el icónico bolso Kelly de Hermès que cuesta casi $10,000 para las que logren encontrar la pieza en tiendas y casi el doble del precio en el mercado secundario. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Toque de color Antonela Roccuzzo Credit: Marc Piasecki/WireImage Le dio vida a un atuendo monocromático negro con el bolso Capucines Mini de Louis Vuitton ($6,100) en un tono rojo. 2 de 7 Ver Todo Diseño divino leo messi, antonela roccuzzo Credit: Lionel Hahn/Getty Images Maravilló en los premios FIFA junto a su esposo con el Rose Box Bag de Dolce & Gabbana ($7,345). 3 de 7 Ver Todo Anuncio De primera fila Antonela Roccuzzo Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images ¡Louis Vuitton siempre invita a la influencer a sus desfiles en París! Asistió al último en marzo con el bolso Loop de la propia marca ($3,050). 4 de 7 Ver Todo Prenda coqueta Antonela Roccuzzo Credit: IG/Antonela Roccuzzo Vistió de rosa de pies a cabeza con un pantsuit divino y el Mini Kenny Neo Bag de Givenchy ($1,990). 5 de 7 Ver Todo Estilo Miami Antonela Roccuzzo Credit: Backgrid/The Grosby Group Para sus atuendos en Miami la mamá de Thiago, Mateo y Ciro prefiere colores más vivos como el rosa de este Hobo Bag de Chanel ($5,000). 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Chic y casual Antonela Roccuzzo Credit: Mega/The Grosby Group Y hasta para ir al supermercado, Antonela siempre lleva un bolso chic como este de Christian Dior. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

