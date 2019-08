Anthropologie tiene un 30% de descuento en todas las piezas que ya estaban rebajadas Lo mejor es que casi todo está disponible en tallas agrandes. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Nada como un buen descuento para hacerse de las piezas que uno necesita ya sea para el cambio de temporada, para ponerte a tono con alguna tendencia o para irte de vacaciones. Por suerte en esta temporada los descuentos están a la orden del día, algo que nos cae como anillo al dedo si nos vamos de viaje o si queremos ir comprando piezas que nos sirvan para la transición a otoño. De cualquier manera, por la razón que sea, los sale de nuestras tiendas favoritas siempre son una “bendición”, ¿no crees? Sobretodo en esta era en que a muchas no les gusta repetir atuendo para tomarse fotos y publicarlas en las redes. Para no repetir, hay que tener muchas opciones. ¿Una prenda que nunca pasa de moda y que siempre se necesita? Sin pensarlo dos veces tenemos que decir que esa pieza imprescindible e el vestido. Y es que, de esos, nunca se puede decir que ya tienes demasiados. Y es que los vestidos son perfectos para cualquier ocasión y además los puedes llevar en todas las temporadas. Con solo cambiar los accesorios, agregar una bufanda y botas, puedes usar cualquiera de tus vestidos de verano, en el otoño o invierno. Entonces no es que queremos comprar más, es que los necesitamos. Image zoom Shorebound Cropped Wide-Leg Pants, $59.95. Anthropologie.com. Image zoom Gabriela Ruffled Maxi Dress. $99.95. Anthropologie.com. Image zoom Image zoom Image zoom Cortesía Ollie Embroidered Headband. $12.95. Anthropologie.com. Image zoom Image zoom Rattan Circle Bag. $59.95. Anthropologie.com. Image zoom Image zoom Brighton Tiered Midi Skirt. $79.95. Anthropologie.com. Image zoom Image zoom Image zoom Pommed Sweater Top. $69.95. Anthropologie.com. Image zoom Cortesía Marble-Dyed Pleated Maxi Skirt. $89.95. Anthropologie.com. Si en este momento necesitas surtir tu armario estás de suerte porque la tienda Anthropologie está ofreciendo un 30% de descuento en las piezas que ya estaban rebajadas. Lo que quiere decir, que todo cuesta una fracción del precio original, ¡imagínate. Y por si no lo sabía o no te acordabas, esta marca tiene ropa espectacular y de excelente calidad. Lo mejor es que casi todo viene en tallas para chicas plus size. Nosotras buscamos algunas de las piezas más cool y necesarias para que la compra se te haga más fácil. Esperamos que te guste todo lo que encontramos. El descuento se refleja cuando vayas a pagar. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Anthropologie tiene un 30% de descuento en todas las piezas que ya estaban rebajadas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.