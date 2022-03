Anne Hathaway causó sensación con estos espectaculares e inesperados looks La actriz se encuentra en plena promoción de su nuevo proyecto We Crashed. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir o es un secreto que Anne Hathaway es una de las actrices más talentosas y queridas de Hollywood. Y es que la querida artista ha crecido en frente de las cámaras y a lo largo de su carrera ha realizado importantes proyectos que ha quedado en el corazón de sus millones de fanáticos. Si bien cada vez que llega a las alfombras luce impecable y acapara todas las miradas, Hathaway nunca ha sido la más fashion y tampoco la más arriesgada en cuanto a moda se refiere. Eso sí, al parecer la pandemia y su nuevo proyecto le cambiaron la mentalidad y para promocionar su serie We Crashed, la actriz se ha desbordado con sus looks y ha dejado a más de uno boquiabiertos con las piezas que ha elegido para sus encuentros con la prensa y para acudir a las diferentes premiers. Anne Hathaway, looks en premier We crashed Credit: Tim Mosenfelder/Getty Images Hace unos días la vimos llegar a la premier, en Austin, Texas, de dicha serie, ataviada con este fabuloso vestido metálico con cutouts y escote profundo de Versace, que complementó con sandalias plateadas de plataforma atadas al tobillo y un minibolso blanco. Esta vez dejó su pelo suelto y llevó tonos color tierra en su maquillaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anne Hathaway, looks en premier We crashed Credit: Patricia Schlein/Star Max/GC Images Anne Hathaway, looks en premier We crashed Credit: Patricia Schlein/Star Max/GC Images Días después para asistir al Late Show with Stephen Colbert, en la ciudad de Nueva York, Hathaway causó sensación con su llamativo set estampado de palazos de talle alto, top tipo corsé y chaqueta, de Christopher John Rogers. En esta ocasión optó por llevar una cola de caballo y un maquillaje fresco y primaveral. Anne Hathaway, looks en premier We crashed Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Anne Hathaway, looks en premier We crashed Eso sí, el look que nos dejó realmente fascinadas fue el que eligió para ir a la premier mundial, en Los Ángeles, su esperado proyecto. La actriz llegó a la alfombra ataviada con un sexy vestido azul de manga larga con cutouts y pronunciada abertura lateral, de David Koma, el que combinó con femeninos zapatos negros de punta y un clutch del mismo color. No cabe duda de que la actriz está en una nueva etapa, una que incluye llevar looks mucho más fashion y chic. ¡Nos encanta!

