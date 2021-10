Mira cómo luce Anne Hathaway con el cabello supercorto La actriz fue captada en el set de su nueva película Armageddon. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para la mayoría de las famosas, los cambios ocurren con mucha frecuencia. Y es que para poder mantenerse vigentes tanto cantantes como actrices y presentadoras de televisión, tratan de llevar diferentes looks de cabello, y muchas veces eso no solo implica peinados, sino cosas más drásticas como un corte de pelo, tal y como lo hizo recientemente Catherine Siachoque, en su caso para darle vida a su nuevo personaje. Ese "sacrificio" también lo acaba de hacer Anne Hathaway, quien se deshizo de su larga cabellera para lucir un moderno y sexy corte que está entre un bob y un pixie. Eso sí, no es que lo hizo por gusto, sino para interpretar su personaje en la película Armageddon Time. Y es que, en las imágenes, la talentosa actriz aparece muy sonriente en el set de dicho film. Ahora bien, algunos piensan que Hathaway no se deshizo de su hermosa cabellera y que esto es solo una peluca, aunque tenemos que admitir que luce muy real. Tomando en cuenta que la artista sí se ha hecho cambios de looks drásticos para otros proyectos, no sería una sorpresa que se haya cortado todo el cabello para darle más veracidad a este nuevo personaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anne Hathaway, cabello corto Credit: James Devaney/GC images Anne Hathaway Credit: James Devaney/GC Images Anne Hathaway Credit: James Devaney/GC Images Corte de pelo o peluca, lo cierto es que este estilo le queda de maravilla a la actriz y si bien con el cabello largo también luce espectacular, un cambio nunca viene mal. ¿Te gusta cómo luce?

