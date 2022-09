Anitta demuestra que tiene los pantalones de mezclilla más sexis del mundo... ¡con el trasero al aire! La cantante brasileña convierte cada prenda que se pone en algo único, sensual y provocativo. ¡Mira qué pantalones! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La cantante Anitta aumentó su fama cuando puso a bailar de manera muy sexy a todo el planeta con su éxito Envolver, en el que miles de seguidores intentaban copiar sus sensuales movimientos moviendo el trasero. Como demuestra en cada una de sus apariciones, la brasileña es un mujer coqueta, amante de la moda y le gusta llamar la atención con sus atuendos, la mayor parte de las ocasiones muy reveladores. Especialmente orgullosa de su trasero, la intérprete de Gata es experta en hacer que cualquier look se vea atrevido y vanguardista. Por ejemplo, después de la entrega de los premios MTV VMAs, adonde asistió con un fabuloso vestido rojo, la vimos contoneándose al ritmo de la música con una original falda de mezclilla que parecía hecha trizas, como si se tratara de una falda hawaiana bajo la que se adivinaban sus glúteos firmes con cada movimiento y nos dejó boquiabiertos. Ahora, la cantante ha dejado claro que aunque luzca unos "sencillos" pantalones de mezclilla esta prenda puede convertirse en un arma de seducción ¿Cómo? Con tremendas aberturas en la parte interna de los muslos y que dejan totalmente al descubierto su derriere, como si llevase un tanga de jean. En un video que compartió la intérprete, la podemos ver con Lele Pons bailando hasta el suelo. La también cantante venezolana no se quedó atrás en cuanto a presumir figura y se lució con un enterizo negro con efecto trampantojo. Anitta combinó sus ventilados pantalones con un top tipo cortes y tacones negros, un look perfecto para salir de fiesta con sus amigas. Anitta mezclilla trasero al aire Credit: Instagram Hace unas semanas ya causó revuelo con una prenda parecida. De color blanco, que sí cubría los glúteos con los bolsillos, pero también con grandes cut-outs, que mostraban mucha piel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué les parecen los atuendos de la artista? ¿Demasiado sexy o se atreverían a lucir algo parecido?

