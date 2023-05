Anitta impacta con un microbikini de Chanel ¿Veremos a la brasileña en la gala del Met con un look así de sensual? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chanel está en boca de todos y no es una casualidad. Hoy se celebra la prestigiosa gala del Museo Metropolitano de Nueva York en honor al diseñador Karl Lagerfeld y aunque el artista trabajó con varias casas de diseño durante su carrera, algunas de sus piezas más icónicas llevan el sello emblemático de Chanel. En preparación para el gran evento, algunas de nuestras celebridades favoritas nos han dado algunas pistas de qué look llevarán, desde Kim Kardashian hasta Rihanna. Anitta es la última en mostrarnos un look de Chanel, pero al parecer, ella llevará el más atrevido de todos. anitta Credit: Taylor Hill/Getty Images Se trata del microbikini de Chanel que rompió con las normas de la alta costura cuando Lagerfeld lo incluyó en la colección otoño/invierno de 1995. Desde ese momento, la pieza se convirtió en uno de los diseños más llamativos e icónicos del diseñador. Ahora, la cantante de "Envolver" mostró que ella es la candidata perfecta para lucir esta prenda atrevida con una foto en su instagram que enloqueció a sus seguidores. "Me encanta un momento vintage", escribió junto a la imagen de ella presumiendo curvas con el bikini y unas botas blancas de piel. Inmediatamente, sus fans pensaron en la conexión con la gala. "Muy bien podría vestirse así para la Met Gala", escribió un seguidor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En estos momentos, la brasileña se encuentra en Nueva York, así que es muy probable que la veremos en el evento. ¿Qué opinas de este posible atuendo?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Anitta impacta con un microbikini de Chanel

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.