La cantante brasileña Anitta presume su manicura divina inspirada en Dolce & Gabbana La cantante fue una de las invitadas principales de los eventos organizados por Dolce & Gabbana en Italia y su look de uñas fue simplemente espectacular. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anitta manicura divina Dolce Gabbana Credit: Instagram Aniita// Greg Kessler para Dolce Gabbana La semana de las celebridades en Italia de la mano de Dolce & Gabbana nos ha dejado grandes momentos de estilo. En un evento que duró varios días en la región de Puglia, los modistos italianos han presentado sus colecciones de Alta Moda, Alta Joyería y Alta Sastrería, rodeados de caras conocidas y amigas de la firma como Helen Mirren, Kerry Washington o Michelle Salas. Asistir a los desfiles y a las cenas - protagonizadas por bailes típicos de la región y comidas tradicionales - ha sido parte de la ocupación de estas famosas que también han disfrutado del sol y los paisajes de Puglia, la zona del sur de Italia en la que se inspiran estas colecciones. Celebridades en el desfile de Alta Moda Dolce Gabbana Italia 2023 Credit: Greg Kessler/ Instagram Dolce & Gabbana Junto a Kim Kardashian, la cantante brasileña Anitta fue una de las invitadas de honor que más nos deslumbró con sus looks. Celebridades en el desfile de Alta Moda Dolce Gabbana Italia 2023 Credit: Instagram Anitta Además del minivestido de brocado dorado con medias y velo. Juego que portó para el desfile principal de alta costura, la cantante de Envolver también lució un conjunto rojo con pedrería y posó con un original traje de novia. Celebridades en el desfile de Alta Moda Dolce Gabbana Italia 2023 Credit: Instagram Anitta Además de las prendas, confeccionadas a mano y con increíbles detalles, como pedrería, paneles de encaje o incrustaciones, la carioca desfiló con imponentes joyas, también de Dolce & Gabbana, fabricadas siguiendo métodos artesanales con oro y joyas preciosas. Anitta manicura divina Dolce Gabbana Credit: Instagram Anitta Y si las piezas italianas nos dejaron boquiabiertas, también lo hizo su espectacular manicura, perfectamente combinada tanto con la ropa como con el espíritu Dolce & Gabbana. Realizadas por la manicurista Leslie Ayala, basada en Miami y más conocida como The Nail Witch, las uñas de la artista presentaban diferentes diseños de querubines, Vírgenes, Jesucristos y más angelitos sobre una base nude, y decorados con lazos, halos y otros detalles dorados y cristales Swarovski. Anitta manicura divina Dolce Gabbana Credit: Instagram Anitta Especialista en uñas con textura, la tendencia de moda en las manicuras, Ayala ha trabajado con numerosas celebridades como Kim Kardashian y sus creaciones se distinguen por ser coloridas, detallistas y recargadas, con una pincelada artística fuera de lo común, tal y como muestra en su cuenta de Instagram. Celebridades en el desfile de Alta Moda Dolce Gabbana Italia 2023 Credit: Instagram Anitta SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las uñas de Anitta destacaron a pesar de formar parte de un elaborado look lleno de piezas únicas ¡como ella!

