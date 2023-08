Este es el guapo novio de Anitta, ¡mira sus fotos más sexy! Simone Susinna es el modelo y actor italiano que se ha robado el corazón de la brasileña. ¡Conócelo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anitta está lista más que lista para darse una nueva oportunidad en el amor. Aún en medio de una apretada agenda musical y patrocinios con marcas como Shein, la cantante está disfrutando de su romance con Simone Susinna. Si no lo conoces, aquí te contamos todo sobre él. El guapo acompañante de la brasileña es un exitoso modelo italiano y actor. Uno de sus papeles más conocidos fue su aparición en la película de Netflix 365 Days y la secuela Netflix 365 Days: This Day. Simone Susinna Credit: Instagram / Anitta Recientemente, protagonizó la portada de la revista L'Officiel en la que habló de los principios de su carrera y proyectos a futuro. "Me mudé a Milán a la edad de 18 años para ser modelo después de que Dolce and Gabbana me buscara en mi país de origen, Sicilia, y el resto es historia", contó en la entrevista sobre cómo comenzó a adentrarse al mundo del modelaje. Simone Susinna Credit: Photo by Julien Hekimian/Getty Images En cuanto a su más reciente trabajo en la pantalla grande, actualmente se encuentra promocionando su más reciente película Heaven in Hell que protagonizada junto a la actriz Magdalena Boczarska. El astro italiano tiene una amplia lista de fans y solo en su cuenta de Instagram cuenta con más de 3 millones de seguidores. Desde allí comparte fotografías de sus sesiones fotográficas con fabulosas marcas como Damiani Ludovic de Saint Sernin y Ferrari, por mencionar algunos ejemplos. Además, de promocionar su exitosa carrera como modelo y actor, también presume su belleza y masculinidad con fotografías sugerentes y sensuales de sus viajes por el mundo. "Soy quien soy por mis fracasos, no por mis éxitos. Concéntrate en ti mismo", escribió junto a esta imagen presumiendo su abdomen de acero. Por supuesto, tener un cuerpo definido requiere entrenamiento y disciplina, por eso el actor también deja ver los momentos que dedica a cuidar su físico y salud. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin lugar a dudas la relación de la brasileña y el italiano va viento en popa y recientemente ambos estrenaron un nuevo tatuaje. En el video que colgaron en sus redes sociales, se ve al modelo tatuando a su pareja un triángulo en el tobillo y luego ella en la cadera la palabra 'conectado' en inglés.

