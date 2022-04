Anitta se unió a SHEIN para lanzar una colección de ropa muy atrevida La colección incluye ropa, zapatos y accesorios, y ya está disponible en shein.com Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anitta se ha convertido en una de las artistas más populares de los últimos tiempos y no es para menos. Su pegajosa música ha conquistado a millones de fanáticos alrededor del mundo y la ha llevado a ser merecedora de importantes galardones. Sus atrevidos movimientos en el escenario también se han convertido en tema de conversación, al igual que su sensual estilo. La cantante brasileña no pierde oportunidad de mostrar su increíble figura con piezas que no dejan mucho a la imaginación. Es por eso que su nuevo proyecto le cayó como anillo al dedo. Y es que la artista se unió a la marca de ropa SHEIN para lanzar una colección bastante atrevida. "Estoy muy emocionada de anunciar mi primera colaboración de moda con SHEIN. Este ha sido un año muy emocionante y se está poniendo mejor", dijo en un comunicado la intérprete de Envolver. "Mi estilo personal siempre ha sido importante para mi y esta colección refleja eso exactamente. Siempre que amado la moda y SHEIN me ha dado la libertad de expresar mi estilo y cultura". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anitta x SHEIN collaboration Credit: Will Vendramini Anitta x SHEIN collaboration Credit: Will Vendramini Anitta x SHEIN collaboration Credit: Will Vendramini Anitta x SHEIN collaboration Credit: Will Vendramini Anitta x SHEIN collaboration Credit: Will Vendramini La colección de casi 100 piezas incluye coquetos vestidos, sexy tops, conjuntos, jeans y trajes de baño, entre otras prendas. Además, también incluye accesorios y zapatos. La colección está disponibles en tallas desde la XS hasta la XL, y la puedes encontrar ya en shein.com

