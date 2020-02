Ilia Calderón apoya a empresarias de los anillos 'Duet Pinky Rings' de Shiffon que han causado furor entre las famosas de Hollywood La presentadora Ilia Calderón se une a la lista de famosas que apoyan los anillos "Duet Pinky Rings" de la marca Shiffon. Estos anillos no solo han captado la atención de divas de Hollywood por su belleza, parte de las ganancias de estas joyas son donadas a mujeres empresarias. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ilia Calderón se presentó esta mañana junto a las empresarias Shilpa Yarlagadda y María Andrea Encalada en Despierta América (Univision) para hablar de unos anillos muy especiales. Famosas como Calderón, Serena Williams, Michelle Obama y las actrices Nicole Kidman y Shailene Woodley —quienes los lucieron en los premios Óscar— se han enamorado de los anillos “Duet Pinky Rings” de la marca Shiffon, no solo por su estilo, sino porque un 50 por ciento de las ganancias generadas por la venta de estas joyas es donada a mujeres empresarias. “Estas mujeres famosas están usando sus plataformas para crear un impacto y hacer una diferencia positiva para otras mujeres”, dijo a Ponte Bella Shilpa Yarlagadda, la fundadora de esta compañía de joyas. “Es muy importante devolverle a la comunidad, queremos hacer una diferencia. Quiero darle capital y mentoría a compañías que tengan conciencia social y productos que promuevan la sustentabilidad. Hasta el día de hoy hemos ya ayudado financieramente a nueve compañías que empoderan a la mujer”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante su primer año como estudiante en Harvard, Yarlagadda creó la compañía de joyas Shiffon desde su habitación universitaria, algo que llamó la atención de la presentadora colombiana Ilia Calderón cuando ella conoció a la empresaria en una conferencia en los Países Bajos en el 2018. “Ella es tan apasionada por lo que hace y está tan motivada a ayudar a otras mujeres que me enamoré del proyecto y decidí ayudarlas como mentora”, cuenta Calderón. “Ese día ella me quería regalar un anillo y le dije: ‘No, yo lo voy a comprar para apoyar’. Estamos ayudando a personas que no conocemos pero que lo necesitan en el mundo, como empresarias en Nairobi. Al comprar esta joya, le estoy diciendo a estas mujeres que crean en ellas mismas y estoy apoyando sus negocios para que puedan salir adelante”. Esta joya no es solo llamativa y glamurosa, tiene una misión importante. “Lo que estamos intentando lograr es crear conciencia y ayudar a otras mujeres financieramente”, cuenta María Andrea Encalada, otra empresaria involucrada con la empresa Shiffon. Algo interesante de la joya es que puede ser un regalo y una muestra de afecto entre mujeres. “Ana tiene un anillo. Le compré su anillito también”, cuenta Calderón sobre su hija. “Shilpa y yo tenemos la promesa de que como yo soy su mentora, ella será la mentora de Ana. Me gustaría que Ana aprenda de Shilpa, de sus ganas de ayudar, de que cuando quiere algo siempre lo saca adelante”. Este anillo —cuyo diseño comenzó como un sueño en la habitación universitaria de Shilpa— hoy adorna a celebridades en alfombras rojas y ayuda a otras mujeres empresarias a lograr sus propios sueños. “Se usa en el dedo meñique y es ajustable”, añade Yarlagadda sobre el anillo, disponible en plata o en oro de 14 o 18 kilates con un pequeño diamante en la punta. “Tiene forma de espiral porque simboliza la superación femenina, como la mujer puede ascender”. Para más información o para comprar los anillos visita www.shiffonco.com Advertisement

Close Share options

Close View image Ilia Calderón apoya a empresarias de los anillos 'Duet Pinky Rings' de Shiffon que han causado furor entre las famosas de Hollywood

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.