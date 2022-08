Este anillo acaba de batir un récord Guinness por tener ¡más de 24.000 diamantes! Una firma de joyería de la India ha logrado crear una pieza de impacto: un anillo en forma de seta con pétalos y bandas totalmente recubiertas de pequeñas piedras preciosas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si hacemos caso a la canción interpretada por Marylin Monroe, los diamantes son los mejores amigos de una chica pero ¿cuántos diamantes son demasiados diamantes? Si es que tal concepto existe. Una firma de joyería de la India ha decidido responder esa duda creando un anillo con un total de 24.679 de estas piedras preciosas, con la que han roto el récord Guinness mundial como el anillo con más diamantes. Bautizado como "el abrazo de Ami" representa la "inmortalidad y longevidad" según la página web de SWA Diamonds, la firma de joyería detrás de esta tremenda joya, y está inspirado en la forma de la seta ostra. Anillo record mundial más diamantes Credit: Cortesía Guinness World Records El manager de la firma especializada en joyería con diamantes, Abdul Gafur Anadiyan decidió confiar en Rijisha TV, una orfebre recién graduada, después de entrevistar a varios y reconocidos joyeros para afrontar esta empresa. Rijisha realizó el diseño digital en tres meses y usaron un molde de cera creado con una impresora 3D para cada elemento, que después hicieron en oro. Anillo record mundial más diamantes Credit: Cortesía Guinness World Records Aunque no se ha especificado los quilates de la pieza confeccionada en la India, está formada por 41 pétalos sobre una base redonda que se apoya en un anillo con varias bandas, todas cubiertas de diamantes, tiene un peso de 340 gramos (tres cuartos de libra) y se ha valorado en $95.243 dólares. Cada uno de los 24.679 diamantes se colocó a mano. Para obtener el título, un equipo de gemólogos y expertos en joyería independientes evaluó el anillo, contaron cada diamante con un microscopio y se analizaron individualmente para confirmar el peso, los quilates, calidad y tipo de piedra. Anillo record mundial más diamantes Credit: Cortesía Guinness World Records Esta pieza le arrebató el récord mundial a otra empresa india, Harshit Bansal de Renani Jewels, quienes consiguieron el título con su "anillo de prosperidad" con "solo" 12.638 diamantes. ¡Casi 12.000 menos que el actual campeón! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Veremos a alguna celebridad portar esta increíble joya?

